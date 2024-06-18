Сомнительный тренер, Хвича VS. Роналду: Грузия готова творить сенсацию

Никто так не рад созданию Лиги наций, как Грузия

Грузины никогда ранее не выступали на крупных международных турнирах. Более того, в отборочных циклах они чаще всего находились в статусе аутсайдеров и никогда не претендовали на путевки в финальную часть. Если говорить о чемпионатах мира, то лучше всего они выступили накануне ЧМ-2002, когда заняли третье место в группе. Перед Евро-1996 также вошли в тройку, хотя и отстали от ставшей второй Болгарии на семь очков.

Ближе всего к заветной мечте сборная Грузии была четыре года назад, но в отборе Евро-2020 набрала всего восемь очков в восьми турах. Зато в Лиге наций уверенно выиграла группу без единого поражения и получила право сыграть в плей-офф. Оба матча провели в Тбилиси, но если Белоруссию удалось одолеть (1:0), то Северная Македония во главе с опытнейшим Гораном Пандевым не пустила их в финальную часть (0:1).

На этот раз все прошло по схожему сценарию. В отборе грузины вновь довольствовались восемью очками и уже к середине цикла потеряли шансы на прямую путевку. Но в очередной раз помогла Лига наций — команда Вилли Саньоля не смогла обыграть только Болгарию (0:0) и получила еще одну возможность пробиться на Евро. Причем грузинами вновь повезло быть хозяевами в полуфинале и финале. Родные трибуны помогли им одолеть Люксембург (2:0), а с Грецией, которая выбила Казахстан, все решилось максимально драматично — в серии пенальти (0:0, 4:2).

Вся страна отмечала историческое событие ночь напролет, а премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил, что команда получит чуть более миллиона евро премиальных и орден Чести — награду за особый вклад в строительство грузинского государства.

Тренер — вице-чемпион мира

Грузинские футбольные чиновники уже не раз прибегали к услугам иностранных специалистов. В разное время команду тренировали нидерландец Йохан Боскамп, хорват Иво Шушак, француз Ален Жиресс, немец Клаус Топпмёллер, аргентинец Эктор Купер, словак Владимир Вайсс. Правда, все они были уже состоявшимися мастерами своего дела с богатым опытом за плечами, тогда как тремя годами ранее ставка была сделана на молодого Вилли Саньоля. Француз был хорошо известен как игрок благодаря прекрасной карьере в «Монако», «Баварии» и сборной Франции. Но как тренер он имел в активе всего одну команду, с которой к тому же не показал выдающихся результатов.

Саньоль трудился в системе национальных команд Франции, в том числе в «молодежке», на взрослом уровне дебютировал в сезоне-2014/15, возглавив «Бордо», но уже спустя полтора года был уволен. Летом 2017 года француза пригласил в свой штаб в «Баварии» Карло Анчелотти, хотя через пару месяцев итальянца отправили в отставку, а у Юппа Хайнкеса места для молодого специалиста не нашлось. Более трех лет Саньоль сидел без дела, пока ему не поступило предложение возглавить сборную Грузии.

В девяти стартовых встречах команда Саньоля одержала лишь одну победу при семи поражениях и фактически провалила отбор на ЧМ-2022. Но затем была впечатляющая 11-матчевая беспроигрышная серия.

Сборная РПЛ на чемпионате Европы

Главная звезда сборной Грузии — Хвича Кварацхелия. Бывший полузащитник «Локомотива» и «Рубина», ныне блистающий в «Наполи», к 23 годам успел провести за национальную команду 29 матчей, в которых отметился 15 голами и 7 голевыми передачами. В Лиге наций Хвича забил в каждом матче, кроме домашнего с Болгарией (0:0).

Также выделяется 23-летний вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили. Он второй по стоимости (35 млн евро) игрок сборной после Кварацхелии (80 млн).

Отдельного упоминания заслуживает ветеран Гурам Кашия, который является рекордсменом по количеству матчей за национальную команду (112). В центре обороны он играет вместе с не менее опытными Лашей Двали из АПОЭЛа и знакомым нам Соломоном Кверквелией, выступающим в Саудовской Аравии за «Аль-Охдуд».

Кстати, помимо Сабы в команде немало футболистов с опытом игры в РПЛ — Георгий Лория («Крылья Советов», «Анжи»), Джемал Табидзе («Урал», «Уфа») и Зурико Давиташвили («Рубин», «Ротор», «Арсенал»). А вот динамовец Лука Гагнидзе и его бывший одноклубник Саба Сазонов в заявку на Евро не попали, а игрок «Нижнего Новгорода» Константин Марадишвили пропустит турнир из-за травмы.

Продаст ли себя Хвича?

Наибольшие шансы пойти на повышение после Евро у Кварацхелии. Уже не одну неделю к нему подбирается «ПСЖ», которому надо найти нового лидера атак после ухода Килиана Мбаппе. В данный момент в прессе фигурирует сумма 100 миллионов евро.

Клубную прописку может сменить и Мамардашвили. В Испанию он переехал всего за 850 тысяч евро, а теперь стоит минимум в 40 раз больше. Еще год назад СМИ писали об интересе к нему со стороны «Баварии» и «Манчестер Юнайтед», а в мае появились слухи о переговорах с «Ньюкаслом» и «Челси». Стоит обратить внимание на еще одну восходящую звезду — Габриэля Сигуа. 18-летний статный (190 см) центральный полузащитник прошлым летом перебрался из тбилисского «Динамо» в «Базель», а в марте 2023-го дебютировал за национальную команду. Юноша по потенциалу не уступает Кварацхелии и в ближайшее время должен стать одним из лидеров сборной.

Кварацхелия — и плюс, и минус сборной Грузии

Это характерно для любой команды, в которой есть одна звезда мирового уровня. Уж слишком многое будет зависеть от того, в какой форме находится Хвича. Если игра у него не пойдет, то сборная Грузии будет испытывать огромные проблемы. Но даже когда Хвича не решает, команда как минимум умеет связать соперников по рукам и ногам. Смущает и подготовка команды к финальной части Евро. Саньоль на днях благодарил федерацию за предоставленные условия, но при этом сборная накануне турнира провела всего один товарищеский матч — с Черногорией. Тем более сам тренер отметил, что его подопечные не готовы на 100 процентов.

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Расписание

18 июня / Турция — Грузия

22 июня / Грузия — Чехия

26 июня / Грузия — Португалия

Прогноз

Грузии досталась ровная группа. На бумаге они выглядят главными аутсайдерами, но разница в классе не столь критична, чтобы ставить на команде крест. Безусловно, Португалия — фаворит, зато с ней подопечные Саньоля встретятся в заключительном туре, когда та с большой долей вероятности решит турнирные задачи.