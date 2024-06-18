Сомнительный тренер, Хвича VS. Роналду: Грузия готова творить сенсацию

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FНе начался
тв
19:00ТурцияГрузия
Группа FНе начался
тв
22:00ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
тв
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
тв
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
13
2
Швейцария
13
3
Венгрия
10
4
Шотландия
10
Группа B
1
Испания
13
2
Италия
13
3
Албания
10
4
Хорватия
10
Группа C
1
Англия
13
2
Словения
11
3
Дания
11
4
Сербия
10
Группа D
1
Нидерланды
13
2
Франция
13
3
Польша
10
4
Австрия
10
Группа E
1
Румыния
13
2
Словакия
13
3
Бельгия
10
4
Украина
10
Группа F
1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
09:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сомнительный тренер, Хвича VS. Роналду: Грузия готова творить сенсацию

Сборная Грузии во главе с великолепным Хвичей Кварацхелией дебютирует на чемпионате Европы и имеет неплохие шансы на выход из группы. РИА Новости Спорт рассказывает о команде, за которую, несомненно, будут болеть в России.

Наверх
Источник: AP 2023

Никто так не рад созданию Лиги наций, как Грузия

Грузины никогда ранее не выступали на крупных международных турнирах. Более того, в отборочных циклах они чаще всего находились в статусе аутсайдеров и никогда не претендовали на путевки в финальную часть. Если говорить о чемпионатах мира, то лучше всего они выступили накануне ЧМ-2002, когда заняли третье место в группе. Перед Евро-1996 также вошли в тройку, хотя и отстали от ставшей второй Болгарии на семь очков.

Ближе всего к заветной мечте сборная Грузии была четыре года назад, но в отборе Евро-2020 набрала всего восемь очков в восьми турах. Зато в Лиге наций уверенно выиграла группу без единого поражения и получила право сыграть в плей-офф. Оба матча провели в Тбилиси, но если Белоруссию удалось одолеть (1:0), то Северная Македония во главе с опытнейшим Гораном Пандевым не пустила их в финальную часть (0:1).

На этот раз все прошло по схожему сценарию. В отборе грузины вновь довольствовались восемью очками и уже к середине цикла потеряли шансы на прямую путевку. Но в очередной раз помогла Лига наций — команда Вилли Саньоля не смогла обыграть только Болгарию (0:0) и получила еще одну возможность пробиться на Евро. Причем грузинами вновь повезло быть хозяевами в полуфинале и финале. Родные трибуны помогли им одолеть Люксембург (2:0), а с Грецией, которая выбила Казахстан, все решилось максимально драматично — в серии пенальти (0:0, 4:2).

Вся страна отмечала историческое событие ночь напролет, а премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил, что команда получит чуть более миллиона евро премиальных и орден Чести — награду за особый вклад в строительство грузинского государства.

Тренер — вице-чемпион мира

Грузинские футбольные чиновники уже не раз прибегали к услугам иностранных специалистов. В разное время команду тренировали нидерландец Йохан Боскамп, хорват Иво Шушак, француз Ален Жиресс, немец Клаус Топпмёллер, аргентинец Эктор Купер, словак Владимир Вайсс. Правда, все они были уже состоявшимися мастерами своего дела с богатым опытом за плечами, тогда как тремя годами ранее ставка была сделана на молодого Вилли Саньоля. Француз был хорошо известен как игрок благодаря прекрасной карьере в «Монако», «Баварии» и сборной Франции. Но как тренер он имел в активе всего одну команду, с которой к тому же не показал выдающихся результатов.

Саньоль трудился в системе национальных команд Франции, в том числе в «молодежке», на взрослом уровне дебютировал в сезоне-2014/15, возглавив «Бордо», но уже спустя полтора года был уволен. Летом 2017 года француза пригласил в свой штаб в «Баварии» Карло Анчелотти, хотя через пару месяцев итальянца отправили в отставку, а у Юппа Хайнкеса места для молодого специалиста не нашлось. Более трех лет Саньоль сидел без дела, пока ему не поступило предложение возглавить сборную Грузии.

В девяти стартовых встречах команда Саньоля одержала лишь одну победу при семи поражениях и фактически провалила отбор на ЧМ-2022. Но затем была впечатляющая 11-матчевая беспроигрышная серия.

Сборная РПЛ на чемпионате Европы

Читайте также
Кварацхелия — о переезде в Россию: «Мне было тяжело, я жил в страшном месте!»

Главная звезда сборной Грузии — Хвича Кварацхелия. Бывший полузащитник «Локомотива» и «Рубина», ныне блистающий в «Наполи», к 23 годам успел провести за национальную команду 29 матчей, в которых отметился 15 голами и 7 голевыми передачами. В Лиге наций Хвича забил в каждом матче, кроме домашнего с Болгарией (0:0).

Также выделяется 23-летний вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили. Он второй по стоимости (35 млн евро) игрок сборной после Кварацхелии (80 млн).

Отдельного упоминания заслуживает ветеран Гурам Кашия, который является рекордсменом по количеству матчей за национальную команду (112). В центре обороны он играет вместе с не менее опытными Лашей Двали из АПОЭЛа и знакомым нам Соломоном Кверквелией, выступающим в Саудовской Аравии за «Аль-Охдуд».

Кстати, помимо Сабы в команде немало футболистов с опытом игры в РПЛ — Георгий Лория («Крылья Советов», «Анжи»), Джемал Табидзе («Урал», «Уфа») и Зурико Давиташвили («Рубин», «Ротор», «Арсенал»). А вот динамовец Лука Гагнидзе и его бывший одноклубник Саба Сазонов в заявку на Евро не попали, а игрок «Нижнего Новгорода» Константин Марадишвили пропустит турнир из-за травмы.

Продаст ли себя Хвича?

Наибольшие шансы пойти на повышение после Евро у Кварацхелии. Уже не одну неделю к нему подбирается «ПСЖ», которому надо найти нового лидера атак после ухода Килиана Мбаппе. В данный момент в прессе фигурирует сумма 100 миллионов евро.

Клубную прописку может сменить и Мамардашвили. В Испанию он переехал всего за 850 тысяч евро, а теперь стоит минимум в 40 раз больше. Еще год назад СМИ писали об интересе к нему со стороны «Баварии» и «Манчестер Юнайтед», а в мае появились слухи о переговорах с «Ньюкаслом» и «Челси». Стоит обратить внимание на еще одну восходящую звезду — Габриэля Сигуа. 18-летний статный (190 см) центральный полузащитник прошлым летом перебрался из тбилисского «Динамо» в «Базель», а в марте 2023-го дебютировал за национальную команду. Юноша по потенциалу не уступает Кварацхелии и в ближайшее время должен стать одним из лидеров сборной.

Кварацхелия — и плюс, и минус сборной Грузии

Это характерно для любой команды, в которой есть одна звезда мирового уровня. Уж слишком многое будет зависеть от того, в какой форме находится Хвича. Если игра у него не пойдет, то сборная Грузии будет испытывать огромные проблемы. Но даже когда Хвича не решает, команда как минимум умеет связать соперников по рукам и ногам. Смущает и подготовка команды к финальной части Евро. Саньоль на днях благодарил федерацию за предоставленные условия, но при этом сборная накануне турнира провела всего один товарищеский матч — с Черногорией. Тем более сам тренер отметил, что его подопечные не готовы на 100 процентов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Расписание

  • 18 июня / Турция — Грузия
  • 22 июня / Грузия — Чехия
  • 26 июня / Грузия — Португалия

Прогноз

Грузии досталась ровная группа. На бумаге они выглядят главными аутсайдерами, но разница в классе не столь критична, чтобы ставить на команде крест. Безусловно, Португалия — фаворит, зато с ней подопечные Саньоля встретятся в заключительном туре, когда та с большой долей вероятности решит турнирные задачи.

Василий Богданов

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
Сербские болельщики скандировали имя Путина перед матчем чемпионата Европы
Тарасова отреагировала на новость о помолвке Трусовой
'Весь Запад против России': Карякин о запрете триколора на играх Украины
Злющая Алина: за что Загитова собралась перекрасить Баскова
Возрастное ограничение 18+
Все фотогалереи
ВидеоФото
15Французы смогли победить только благодаря автоголу
20Дьявольское невезение Лукаку
25Англия с трудом обыграла Сербию
29Голландцы стартовали на ЧЕ с волевой победы
17Италия начала защиту титула с победы
28Старикам здесь не место. Испания жестко обошлась с Модричем
29Германия разгромила Шотландию
14Германия перед стартом Евро
24«Темные лошадки» Евро: потенциальные звезды турнира
9Звезды, которых мы не увидим на Евро
Главные темы
Сомнительный тренер, Хвича VS. Роналду: Грузия готова удивлять
Роналду — проблема? Как Португалия будет брать Евро-2024
Франция победила благодаря автоголу и, кажется, потеряла Мбаппе
Бельгию победил тренер, который начинал с продажи кофе
Голкипер сборной Словакии Дубравка: Мы великолепно подошли к Евро-2024
Защитник сборной Португалии Диаш — о матче с Чехией: Присутствует легкое волнение, но мы готовы
Бывший форвард киевского «Динамо» Леоненко раскритиковал Мудрика после матча с Румынией
Назван фаворит в борьбе за звание лучшего игрока Евро-2024
Лукич — после поражения от Англии: Сербия должна гордиться нашей командой
Тренер сборной Словакии рассказал, какое влияние на него оказал Сарри
Карасско: Бельгии больше не хватало удачи, нежели темпа
Забитцер: игра с Францией могла завершиться любым исходом
Канте прокомментировал своё возвращение в состав сборной Франции
Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
Титов о России на Евро: Могли бы претендовать минимум на выход из группы, если бы команда была в лучшем составе, с Головиным
Дешам вышел на второе место по числу побед среди тренеров европейских сборных
Игроки сборной Украины попросили выйти тренера из раздевалки после разгрома от Румынии
Рангник о поражении от Франции: Игроки не всегда принимали правильные решения, но давайте не забывать, кто был соперником Австрии. Просто посмотрите на их футболистов
Жиру сыграл на 7-м Евро/ЧМ за Францию и повторил рекорд Анри, Тюрама и Льориса
Травма Мбаппе, трагедия Бельгии и разгром Украины. Что творится на чемпионате Европы
Жуткий день Мбаппе: не забил супермомент, сломал нос, получил идиотскую желтую
СМИ: Капитан сборной Франции Мбаппе сломал нос и будет прооперирован
Канте признан лучшим игроком матча Австрия — Франция
Килиан Мбаппе не смог забить ни одного мяча в пяти матчах чемпионата Европы
Франция стартовала на Евро с минимальной победы над Австрией
Карпин назвал сборную, которой симпатизирует на Евро-2024
Нападающий сборной Испании Мората признался в любви к другой стране-участнице Евро-2024
Украина на старте Евро — катастрофа. Ее разгромила самая «дешевая» сборная
Капитан сборной Чехии Соучек поделился мнением о Португалии на Евро-2024
Он уничтожал сборную России, а теперь стал посмешищем. Что стало с грозным Лукаку
Словакия впервые в своей истории обыграла сборную из топ-3 рейтинга ФИФА
Унай Симон рассказал об отбитом пенальти в матче Испании с Хорватией на Евро-2024
Лукаку стал рекордсменом Евро по голам, отмененным из-за VAR
Лоботка признан лучшим игроком матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Бельгией
Бывший тренер «Спартака» впервые проиграл со сборной Бельгии
Новые технологии лишили Бельгию важнейшего гола. Что за «пульс» показали по ТВ?
Тедеско прокомментировал поражение Бельгии в матче со Словакией на Евро-2024
Все стадионы
Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
Пьяный английский фанат уснул и переночевал на стадионе после матча Евро-2024
Мбаппе и Гризманн выйдут в старте сборной Франции на матч с Австрией
Вечер кошмаров Лукаку. У Тедеско первое поражение в сборной Бельгии — от Словакии!
Австрийские фанаты сломали багет на глазах у французов: видео
Луческу объяснил разгромное поражение Украины: «Сборная Румынии была более мотивированной»
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь