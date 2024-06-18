Роналду — проблема? Моуринью обалдел! Как Португалия будет брать Евро-2024

Десять побед из десяти возможных

В отборочном турнире к чемпионату Европы португальцам попалась далеко не «группа смерти». Словакия, Люксембург, Босния и Герцеговина, Исландия и Лихтенштейн. Выходить с первого места команда Роберто Мартинеса была просто обязана. Но даже с таким составом соперников итоговый результат вызывает уважение: десять побед в десяти матчах. Только сборной Португалии по итогам отбора удалось показать стопроцентный результат. При этом забито было 36 голов, а пропущено всего два. Это не только самая забивающая команда, но и меньше всех пропустившая. Лучшим бомбардиром стал Криштиану Роналду с 10 забитыми мячами.

Тренер из низов АПЛ

Возглавляет сборную Португалии испанец Роберто Мартинес. За тренерскую карьеру он возглавлял «Суонси», «Уиган» и «Эвертон», но все помнят его по работе с бельгийской национальной командой. Бронза чемпионата мира по футболу — 2018 стала историческим достижением для бельгийцев, а имя Мартинеса обрело всемирную известность. На Евро-2020 команда Бельгии дошла лишь до четвертьфинала, но по пути сумела выбить как раз-таки португальцев.

А вот чемпионат мира — 2022 завершился для испанца уже на стадии группового этапа. В декабре 2022 года последовала отставка Мартинеса, а уже в начале января он был назначен на пост главного тренера сборной Португалии.

Звезды помимо Роналду

Турнир станет финальным аккордом Криштиану Роналду в сборной Португалии. Сможет ли он повторить успех восьмилетней давности? Да, многие не верят в 39-летнего форварда. Мол, возраст, выступление в чемпионате Саудовской Аравии. «КриРо уже не тот». Но есть уверенность, что Криштиану сумеет ответить скептикам. Ведь его роль в команде — не только на поле.

Состав португальцев изобилует громкими именами. Это и Бруну Фернандеш, набравший по итогам отбора аж 14 очков (6 голов и 8 передач), и Рафаэл Леау, которому прочат карьерный скачок после Евро, и Жуан Феликс, хорошо проявивший себя в «Барселоне».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241410&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Молодежь нарасхват в Англии

По традиции подобные турниры зачастую помогают молодым футболистам заявить о себе и добиться карьерного роста. Если говорить о сборной Португалии, то в ее составе представлено немало талантливой молодежи. Например, 19-летний опорный полузащитник Жуан Невеш вряд ли надолго задержится в «Бенфике». По слухам, «Манчестер Юнайтед» уже предлагал за него 60 млн евро, что не устроило клуб из Лиссабона.

21-летний Франсишку Консейсау также имеет все шансы после Евро покинуть «Порту». Ходят разговоры об интересе к футболисту со стороны «Баварии». Шанс показать себя будет и у 20-летнего Антониу Силвы, которого упорно отправляют из «Бенфики» в топ-клубы, среди которых «ПСЖ», «Бавария», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Лучший баланс в истории?

У Роберто Мартинеса подобрался весьма сбалансированный состав. Как подчеркнул в одном из интервью Жозе Моуринью, с точки зрения глубины и качества эта сборная — лучшая в истории. Ни в одной из линий сборной Португалии нет заметной слабины. С приходом Мартинеса команда заметно оживилась, начала больше играть в атаку. А если посмотреть иностранную прессу, то главной проблемой португальцев зачастую называют… все того же Криштиану Роналду. Эксперты отмечают, что на Евро он может действовать как на пользу, так и во вред атмосфере внутри команды.

Должны быть в полуфинале

В соперники сборной Португалии по группе F достались команды Грузии, Турции и Чехии. Анализируя вышесказанное, прогноз для португальцев следующий: это должен быть выход из группы с первого места. На данный момент команда Мартинеса объективно является фаворитом своего квартета. Конечно, сюрпризы на турнирах подобного уровня случаются, но при текущих раскладах ждать их, скорее всего, не стоит.

Что касается плей-офф, то тут давать прогнозы сложнее. Уж очень многое зависит от воли случая. Но попадание в четверку сильнейших должно быть задачей-минимум для сборной Португалии образца-2024.

Расписание игр сборной Португалии на чемпионате Европы:

1-й тур. 18 июня, 22:00 мск. Португалия — Чехия;

2-й тур. 22 июня, 19:00 мск. Турция — Португалия;

3-й тур. 26 июня, 22:00 мск. Грузия — Португалия.