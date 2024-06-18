Вратарь сборной Испании играет на Евро-2024 с травмой запястья

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FНе начался
тв
19:00ТурцияГрузия
Группа FНе начался
тв
22:00ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
тв
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
тв
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
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Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
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25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
13
2
Швейцария
13
3
Венгрия
10
4
Шотландия
10
Группа B
1
Испания
13
2
Италия
13
3
Албания
10
4
Хорватия
10
Группа C
1
Англия
13
2
Словения
11
3
Дания
11
4
Сербия
10
Группа D
1
Нидерланды
13
2
Франция
13
3
Польша
10
4
Австрия
10
Группа E
1
Румыния
13
2
Словакия
13
3
Бельгия
10
4
Украина
10
Группа F
1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
10:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь сборной Испании играет на Евро-2024 с травмой запястья

Основной голкипер сборной Испании Унаи Симон выступает на Евро-2024 с травмой запястья, сообщает Relevo.

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Источник: Reuters

По информации источника, Симон получил травму в прошлом году вне поля. Боль в запястье голкипера постоянная, но она не мешает ему полноценно тренироваться и играть. Отмечается, что вратарю все-же рекомендовано хирургическое вмешательство.

Напомним, сборная Испании разгромила Хорватию со счетом 3:0 в матче первого тура группового этапа Евро-2024. 31-летний форвард «Атлетико» Альваро Мората открыл счет на 29-й минуте. Спустя три минуты Фабиан Руис из «ПСЖ» ударом с линии штрафной завершил атакующую комбинацию испанцев. В добавленное к первому тайму время Дани Карвахаль сделал счет разгромным.

На 78-й минуте главный арбитр встречи Майкл Оливер назначил пенальти в ворота сборной Испании. Удар Бруно Петковича отбил голкипер испанцев Унаи Симон, но форварду удалось добить мяч после паса партнера. Однако после вмешательства видеоассистентов взятие ворот было отменено — автор голевой передачи Иван Перишич вбежал в штрафную до удара.

Соперниками команд Испании и Хорватии по группе B являются сборные Италии и Албании. Испания занимает первое место в группе после первого тура.

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
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