Вратарь сборной Испании играет на Евро-2024 с травмой запястья

По информации источника, Симон получил травму в прошлом году вне поля. Боль в запястье голкипера постоянная, но она не мешает ему полноценно тренироваться и играть. Отмечается, что вратарю все-же рекомендовано хирургическое вмешательство.

Напомним, сборная Испании разгромила Хорватию со счетом 3:0 в матче первого тура группового этапа Евро-2024. 31-летний форвард «Атлетико» Альваро Мората открыл счет на 29-й минуте. Спустя три минуты Фабиан Руис из «ПСЖ» ударом с линии штрафной завершил атакующую комбинацию испанцев. В добавленное к первому тайму время Дани Карвахаль сделал счет разгромным.

На 78-й минуте главный арбитр встречи Майкл Оливер назначил пенальти в ворота сборной Испании. Удар Бруно Петковича отбил голкипер испанцев Унаи Симон, но форварду удалось добить мяч после паса партнера. Однако после вмешательства видеоассистентов взятие ворот было отменено — автор голевой передачи Иван Перишич вбежал в штрафную до удара.