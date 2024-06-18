Вратарь сборной Испании играет на Евро-2024 с травмой запястья
Основной голкипер сборной Испании Унаи Симон выступает на Евро-2024 с травмой запястья, сообщает Relevo.
Основной голкипер сборной Испании Унаи Симон выступает на Евро-2024 с травмой запястья, сообщает Relevo.
По информации источника, Симон получил травму в прошлом году вне поля. Боль в запястье голкипера постоянная, но она не мешает ему полноценно тренироваться и играть. Отмечается, что вратарю все-же рекомендовано хирургическое вмешательство.
Напомним, сборная Испании разгромила Хорватию со счетом 3:0 в матче первого тура группового этапа Евро-2024. 31-летний форвард «Атлетико» Альваро Мората открыл счет на 29-й минуте. Спустя три минуты Фабиан Руис из «ПСЖ» ударом с линии штрафной завершил атакующую комбинацию испанцев. В добавленное к первому тайму время Дани Карвахаль сделал счет разгромным.
На 78-й минуте главный арбитр встречи Майкл Оливер назначил пенальти в ворота сборной Испании. Удар Бруно Петковича отбил голкипер испанцев Унаи Симон, но форварду удалось добить мяч после паса партнера. Однако после вмешательства видеоассистентов взятие ворот было отменено — автор голевой передачи Иван Перишич вбежал в штрафную до удара.
Соперниками команд Испании и Хорватии по группе B являются сборные Италии и Албании. Испания занимает первое место в группе после первого тура.