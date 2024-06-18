Защитник сборной Португалии Диаш — о матче с Чехией: Присутствует легкое волнение, но мы готовы

«Это будет трудный матч, независимо от того кто выйдет на поле. Мы знаем, что Чехия — сильная команда, и, очевидно, концентрируемся на том, что можем сделать. Мы хотим управлять нашими ожиданиями, нашими усилиями и быть готовыми к конкуренции. Всегда есть легкое волнение, поскольку оно делает нас сильнее, поэтому я считаю, что мы готовы!» — приводит пресс-служба УЕФА слова Диаша.