Капитан сборной Украины Степаненко прокомментировал разгромное поражение от Румынии

«Я очень разочарован нашим выступлением. Сегодня мы не были той командой, которой всегда были. Румыния заслужила эту победу, а нам нужно продолжать идти вперёд. У нас есть ещё две игры, и мы должны быть сильны и изменить ситуацию.



Иногда плохие вещи случаются в самые важные моменты, так было и сегодня. Мы контролировали игру, владели мячом, но за первую же ошибку нас тут же наказали. На таких турнирах нужно иногда играть просто перед своими воротами, и тренер предупреждал нас об этом перед игрой.



Я бы назвал гол Станчу “голом Евро” — это был очень хороший удар. Но, честно говоря, я был уверен, что во втором тайме мы будем действовать агрессивнее, забьём и переломим ситуацию. К сожалению, этого не произошло», — приводит слова Степаненко пресс-служба УЕФА.