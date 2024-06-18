Голкипер сборной Словакии Дубравка: Мы великолепно подошли к Евро-2024

«Это огромная победа. Мы много работали, чтобы добиться этого, и боролись до конца. В таких играх нужно быть немного удачливым, и нам повезло. Это потрясающая победа. Когда мы хороши как команда, мы можем справиться с индивидуальностью. Мы подошли к турниру великолепно, и это придаст нам много сил. Теперь нам нужно хорошо восстановиться и подготовиться к следующей игре», — приводит слова Дубравки пресс-служба УЕФА.