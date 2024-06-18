Суперкомпьютер оценил шансы Грузии на победу в первом матче Евро

Грузинские футболисты с вероятностью 55,1% проиграют сборной Турции в первом матче группового этапа на Евро-2024. Такой вывод сделал суперкомпьютер британского аналитического бюро Opta. Вероятность победы сборной Грузии оценивается в 20,2%, а ничейного результата — в 24,7%.

Сборная Грузии по футболу впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата Европы. В стыковых матчах за выход на Евро-2024 Грузия обыграла Люксембург со счетом 2:0 и Грецию (0:0 — в основное время, 4:2 — в серии пенальти).

Грузия входит в пятерку команд с самым недорогим составом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает суммарную стоимость грузинских игроков в €161,05 млн. Среди самых дорогих футболистов — полузащитник итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия (€80 млн) и голкипер испанской «Валенсии» Георгий Мамардашвили (€35 млн).

Сборные Грузии и Турции выступают в группе F с Чехией и Португалией.

Чемпионат Европы проходит в Германии и завершится 14 июля. Финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион».