Главный тренер Польши обратился к болельщикам после поражения от Нидерландов на Евро-2024

«От имени игроков и персонала мы благодарим вас за поддержку на стадионе и перед телевизором. Мы сделаем всё, чтобы как можно дольше оставаться в этом турнире. Вы — наш 12-й игрок, и нет ничего невозможного, ведь мы все будем вместе», — написал Пробеж на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).