Немецкий форвард на разминке перед матчем сломал руку болельщику
Инцидент произошел 14 июня перед матчем открытия Евро против сборной Шотландии.
Инцидент произошел 14 июня перед матчем открытия Евро против сборной Шотландии.
Как сообщает Sky Sport Germany, нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг сломал руку болельщику ударом на разминке перед матчем открытия.
По данным источника, Никлас Фюллькруг пробивал по воротам и попал в 43-летнего фаната, который сидел в первом ряду за воротами. В итоге мужчина следил за матчем открытия Евро-2024 из больницы. Сообщается, что болельщику не потребовалась операция и он был отпущен из медицинского учреждения после полуночи. Фюллькруг собирается отправить болельщику в качестве извинений свою игровую футболку и письмо. Также сообщается, что о несчастном случае известно Немецкому футбольному союзу (DFB).
Игра между Германией и Шотландией прошла 14 июня на «Альянц-Арене» в Мюнхене. Немцы выиграли с разгромным счетом — 5:1, а сам Фюллькруг забил один из мячей после выхода на замену на 63-й минуте. Никлас стал автором еще одного гола, однако он был отменен после вмешательства VAR.
Следующий матч сборная Германии проведет против сборной Венгрии 19 июня в Штутгарте.