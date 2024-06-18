Немецкий форвард на разминке перед матчем сломал руку болельщику

По данным источника, Никлас Фюллькруг пробивал по воротам и попал в 43-летнего фаната, который сидел в первом ряду за воротами. В итоге мужчина следил за матчем открытия Евро-2024 из больницы. Сообщается, что болельщику не потребовалась операция и он был отпущен из медицинского учреждения после полуночи. Фюллькруг собирается отправить болельщику в качестве извинений свою игровую футболку и письмо. Также сообщается, что о несчастном случае известно Немецкому футбольному союзу (DFB).