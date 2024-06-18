Сборная Украины тяжело пережила поражение от Румынии. Лунин извинялся, тренера попросили покинуть раздевалку

Сборная Украины провалилась в первом туре группового этапа Евро-2024. Скромная Румыния раскромсала желто-синих контратаками и оформила три безответных мяча при практически полном отсутствии моментов у собственных ворот. Украинцы тяжело отреагировали на поражение, ведь считались фаворитами. Теперь команде предстоит тяжелая борьба за место в плей-офф.

Одним из главных разочарований в составе желто-синих оказался вратарь. Андрей Лунин провел отличный сезон в «Реале»: занял место травмированного Тибо Куртуа, выиграв конкуренцию у Кепы Аррисабалаги, и отыграл почти все матчи плей-офф Лиги чемпионов, лишь в финале уступив место вернувшемуся Куртуа.

Правда, на Евро-2024 Лунин стартовал кошмарно. Первый гол сборной Румынии родился после неудачного выноса вратаря — выбил мяч недалеко от штрафной прямо на ногу сопернику, после чего Николае Станчу открыл счет дальним ударом. Во втором мяче также видна очевидная ошибка голкипера — пропустил под рукой не самый коварный выстрел Рэзвана Марина из-за пределов штрафной.

После игры Андрей и сам понимал ответственность за провальный результат. «Я хочу извиниться перед командой, перед всеми. Еще ничего не кончилось. У нас нет выбора, нужно быстро восстанавливаться, переключаться на следующий матч, делать все возможное и невозможное, чтобы пройти дальше», — высказался вратарь.

Остальные футболисты тоже чувствовали ответственность за провальный результат и после финального свистка даже попросили тренера Сергея Реброва покинуть раздевалку, чтобы самостоятельно обсудить игру. Об этом сообщил Goal.

«Все извинились, — рассказал главный тренер Сергей Ребров. — Я уверен, что игроки чувствуют, что они сделали недостаточно. Сегодня, к сожалению, мы не показали свой уровень, и теперь нам нужно быть более серьезными к следующему матчу. Румыния — хорошая команда. Я уже говорил это раньше, это футбольная нация. Они умеют играть и показали это сегодня. Все недовольны. Сегодня вечером мы проанализируем игру, а завтра поговорим с игроками, но сегодня речь идет об эмоциях».

В следующем туре Украина встретится со Словакией, которая стартовала с победы над Бельгией (1:0). В заключительном матче группового этапа желто-синие сыграют с «Красными дьяволами». На данный момент украинцы замыкают группу E.