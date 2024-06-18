«В команде дух 2008 года». За что Турции надо благодарить бывшего тренера «Зенита»

Сборная Турции на Евро-2024 сыграет с Грузией, состав, шансы, почему команде надо благодарить Мирчу Луческу, подробности | Источник: Getty Images

В июне 2021-го Турция пустила три мяча от Италии, столько же от Швейцарии и два от Уэльса. Такого плохого выступления на Евро-2020 мало кто ожидал. Через пару месяцев главного тренера Шенола Гюнеша уволили и позвали немца Штефана Кунца. Казалось, совсем неочевидный вариант для назначения, учитывая что главных успехов он добивался с молодёжными командами. Однако в этом и заключалась идея: примерно с 2018 года запустился радикальный процесс обновления команды. Тогда убрали всех ветеранов и решили ориентироваться на юношей. Но результат мы видим только сейчас.

Идею отказа от ветеранов продвигал ещё Луческу

В 2017 году Турцию возглавил бывший тренер «Зенита» и столкнулся с очевидной проблемой. Почти все лидеры чаще отвечали на вопросы о своём возрасте, а не об игре. И тренер предложил сложный вариант, который, правда, и так был неизбежен. За него, кстати, в сборной России не так давно критиковали Валерия Карпина. Убрать всех тех, на ком стояла сборная в последние 10 лет. И внедрять только молодых.

Так место в команде потеряли Арда Туран, Эмре Белезоглу, Бурак Йылмаз и некоторые другие лидеры. В стране это отмечали с негативной стороны. Как это обычно бывает, молодых не считали готовыми, а стариков очень любили. Но Луческу был категоричен. Вот что он говорил на второй год работы.

Мы в процессе строительства новой команды, это очень трудная работа, которая требует времени. За сборную России сыграли четыре футболиста «Зенита», они сделали игру. Они сыграны, потому что играют в одном клубе. Дайте нам немножко времени, потерпите, и наша молодёжь будет играть не хуже. Мы должны приучать нашу молодежь быть командой, а для этого нужно время. Мирча Луческу бывший главный тренер сборной Турции

Надолго румына не хватило. В феврале 2019-го его уволили с должности главного тренера, но не из-за предложенной им концепции. Всё дело в мегастранном вызове защитника из второй лиги Нидерландов. Парень до этого никогда даже не рассматривался кандидатом в сборную, а тут попал в итоговой список. При этом ему не было 18−20 лет. Журналисты провели расследование, и, по их данным, на Луческу оказывали давление агенты. Может, это и не стало бы причиной для расставания, но к такой информации добавились не очень удачные результаты. Так Мирчу поменяли на местного тренера Гюнеша, который уже не был так категоричен. Например, вернул в сборную Йылмаза, поехал с ним на Евро-2020 и пропустил восемь мячей.

В федерации поняли: это никуда не годится. Позвали Кунца. При нём вернулась практика приглашения молодёжи. А те, кого привлекал ещё Луческу, уже становились лидерами. Но у немца не получилось найти общий язык с командой. Он часто публично критиковал игроков, чем вызывал раздражение в коллективе. В итоге все ждали подходящего момента. Он наступил в сентябре 2023-го после поражения в товарняке от Японии. Кунц вновь сорвался, а на следующий день узнал, что с ним не планируют продолжать сотрудничество.

Чего ждать от Турции на Евро-2024?

Дальше пришёл Винченцо Монтела, и с ним Турция квалифицировалась на Евро-2024. По ходу обыграла Хорватию, Латвию и заняла первое место в группе. Но ключевое — продолжение тренда на молодых игроков. Сейчас Турция одна из самых юных команд турнира, если брать средний возраст, — 25,8 года. А две главные надежды — 19-летние таланты Арда Гюлер и Кенан Йылдыз. Первый прошлым летом перешёл в «Реал», дебютировал и даже забивал. А второй стал одним из главный открытий Серии А в составе «Ювентуса». Получается, сработало?

Есть и более заслуженные футболисты. Главный — Хакан Чалханоглу из «Интера». Он находится в самом расцвете сил, недавно стал чемпионом в составе «Интера», ему в том числе и отвечать за игру и результат.

Я приехал сюда мотивированным. Все очень хотят выступить успешно. Мы хотим представить нашу страну наилучшим образом. Этот турнир очень важен для нас, и я надеюсь, он пройдёт хорошо. Это моя самая большая цель. У меня действительно много чувств к этому турниру. В команде чувствуется дух 2008 года. У нас самые молодые игроки с большим потенциалом. Хакан Чалханоглу полузащитник сборной Турции

Да, у турок достаточно проблем. В первую очередь кадровых. Некоторые игроки приехали на турнир, но не смогут помочь в первых турах. Есть и те, кто пропустит Евро из-за травм. Первая игра — с крепкой Грузией, где тоже достаточно молодых талантов. Вот и посмотрим, какая из стран в этом направлении сработала эффективнее.