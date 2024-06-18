Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FНе начался
тв
19:00ТурцияГрузия
Группа FНе начался
тв
22:00ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
тв
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
тв
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
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тв
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1/8 финалаНе начался
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30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
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1.071F3A/B/C
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1/8 финалаНе начался
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5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
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15:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«В команде дух 2008 года». За что Турции надо благодарить бывшего тренера «Зенита»

Мирча Луческу пусть проработал и недолго, но сделал одну важную вещь.

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Сборная Турции на Евро-2024 сыграет с Грузией, состав, шансы, почему команде надо благодарить Мирчу Луческу, подробности | Источник: Getty Images

В июне 2021-го Турция пустила три мяча от Италии, столько же от Швейцарии и два от Уэльса. Такого плохого выступления на Евро-2020 мало кто ожидал. Через пару месяцев главного тренера Шенола Гюнеша уволили и позвали немца Штефана Кунца. Казалось, совсем неочевидный вариант для назначения, учитывая что главных успехов он добивался с молодёжными командами. Однако в этом и заключалась идея: примерно с 2018 года запустился радикальный процесс обновления команды. Тогда убрали всех ветеранов и решили ориентироваться на юношей. Но результат мы видим только сейчас.

Идею отказа от ветеранов продвигал ещё Луческу

В 2017 году Турцию возглавил бывший тренер «Зенита» и столкнулся с очевидной проблемой. Почти все лидеры чаще отвечали на вопросы о своём возрасте, а не об игре. И тренер предложил сложный вариант, который, правда, и так был неизбежен. За него, кстати, в сборной России не так давно критиковали Валерия Карпина. Убрать всех тех, на ком стояла сборная в последние 10 лет. И внедрять только молодых.

Так место в команде потеряли Арда Туран, Эмре Белезоглу, Бурак Йылмаз и некоторые другие лидеры. В стране это отмечали с негативной стороны. Как это обычно бывает, молодых не считали готовыми, а стариков очень любили. Но Луческу был категоричен. Вот что он говорил на второй год работы.

Мы в процессе строительства новой команды, это очень трудная работа, которая требует времени. За сборную России сыграли четыре футболиста «Зенита», они сделали игру. Они сыграны, потому что играют в одном клубе. Дайте нам немножко времени, потерпите, и наша молодёжь будет играть не хуже. Мы должны приучать нашу молодежь быть командой, а для этого нужно время.

Мирча Луческу
бывший главный тренер сборной Турции

Надолго румына не хватило. В феврале 2019-го его уволили с должности главного тренера, но не из-за предложенной им концепции. Всё дело в мегастранном вызове защитника из второй лиги Нидерландов. Парень до этого никогда даже не рассматривался кандидатом в сборную, а тут попал в итоговой список. При этом ему не было 18−20 лет. Журналисты провели расследование, и, по их данным, на Луческу оказывали давление агенты. Может, это и не стало бы причиной для расставания, но к такой информации добавились не очень удачные результаты. Так Мирчу поменяли на местного тренера Гюнеша, который уже не был так категоричен. Например, вернул в сборную Йылмаза, поехал с ним на Евро-2020 и пропустил восемь мячей.

В федерации поняли: это никуда не годится. Позвали Кунца. При нём вернулась практика приглашения молодёжи. А те, кого привлекал ещё Луческу, уже становились лидерами. Но у немца не получилось найти общий язык с командой. Он часто публично критиковал игроков, чем вызывал раздражение в коллективе. В итоге все ждали подходящего момента. Он наступил в сентябре 2023-го после поражения в товарняке от Японии. Кунц вновь сорвался, а на следующий день узнал, что с ним не планируют продолжать сотрудничество.

Чего ждать от Турции на Евро-2024?

Дальше пришёл Винченцо Монтела, и с ним Турция квалифицировалась на Евро-2024. По ходу обыграла Хорватию, Латвию и заняла первое место в группе. Но ключевое — продолжение тренда на молодых игроков. Сейчас Турция одна из самых юных команд турнира, если брать средний возраст, — 25,8 года. А две главные надежды — 19-летние таланты Арда Гюлер и Кенан Йылдыз. Первый прошлым летом перешёл в «Реал», дебютировал и даже забивал. А второй стал одним из главный открытий Серии А в составе «Ювентуса». Получается, сработало?

Есть и более заслуженные футболисты. Главный — Хакан Чалханоглу из «Интера». Он находится в самом расцвете сил, недавно стал чемпионом в составе «Интера», ему в том числе и отвечать за игру и результат.

Я приехал сюда мотивированным. Все очень хотят выступить успешно. Мы хотим представить нашу страну наилучшим образом. Этот турнир очень важен для нас, и я надеюсь, он пройдёт хорошо. Это моя самая большая цель. У меня действительно много чувств к этому турниру. В команде чувствуется дух 2008 года. У нас самые молодые игроки с большим потенциалом.

Хакан Чалханоглу
полузащитник сборной Турции

Да, у турок достаточно проблем. В первую очередь кадровых. Некоторые игроки приехали на турнир, но не смогут помочь в первых турах. Есть и те, кто пропустит Евро из-за травм. Первая игра — с крепкой Грузией, где тоже достаточно молодых талантов. Вот и посмотрим, какая из стран в этом направлении сработала эффективнее.

Дмитрий Зимин

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Испания
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2
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3
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Венгрия
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
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Франция
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Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
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