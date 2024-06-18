«Это совсем не смешно». Скандал на чемпионате Европы из-за блогера и маскота

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FНе начался
тв
19:00ТурцияГрузия
Группа FНе начался
тв
22:00ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
тв
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
тв
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
13
2
Швейцария
13
3
Венгрия
10
4
Шотландия
10
Группа B
1
Испания
13
2
Италия
13
3
Албания
10
4
Хорватия
10
Группа C
1
Англия
13
2
Словения
11
3
Дания
11
4
Сербия
10
Группа D
1
Нидерланды
13
2
Франция
13
3
Польша
10
4
Австрия
10
Группа E
1
Румыния
13
2
Словакия
13
3
Бельгия
10
4
Украина
10
Группа F
1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
15:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Это совсем не смешно». Скандал на чемпионате Европы из-за блогера и маскота

Блогер обставил службу безопасности Евро. Он проник на арену в поддельном костюме.

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Скандал на Евро-2024, немецкий блогер Марвин Вильдхаге проник на стадион в поддельном костюме маскота, детали, подробности

Чемпионат Европы стартовал всего несколько дней назад, но как минимум трём фанатам уже запрещено посещать оставшиеся матчи турнира. Что же сделали немецкий блогер Марвин Вильдхаге и его помощники?

По словам Марвина, он вышел на поле мюнхенского стадиона во время церемонии открытия Евро-2024. Блогер сделал это в костюме медведя, который напоминает официального талисмана турнира Альберта. И сделал это без соответствующей аккредитации. Спустя два дня после матча Германия — Шотландия Марвин опубликовал видео и рассказал, как пробрался на поле и пробил дыру в службе безопасности. Ролик собрал более 1,1 млн просмотров.

Тщательно продуманный план обошёлся блогеру примерно в € 3200. По крайней мере, столько он потратил на покупку ростовой куклы медведя. Марвин заказал её в Китае. Немец подделал учётные данные и пропуск на парковку. В своём ролике Вильдхаге рассказал, что специально просматривал сообщения в социальных сетях, чтобы определить QR-коды, используемые сотрудниками на Евро-2024. В итоге блогер скопировал дизайн фотографий и подделал удостоверение. Марвин объяснил, что пошёл на такой шаг в связи с высокой ценой на билеты.

Марвин распечатывает куклу-талисман | Источник: Кадр из видео

Он взял напрокат автомобиль и обклеил его поддельными логотипами Немецкого футбольного союза. Любопытно, что поддельное удостоверение не прошло проверку, однако охранник пропустил блогера и его помощников. Сотрудник правопорядка купился на поддельный парковочный талон. Сам Марвин сидел сзади в костюме талисмана. Снаружи сложилось ощущение, что там просто ростовая кукла, а внутри никого нет.

Автомобиль с логотипом немецкого футбольного союза | Источник: Кадр из видео

Во время церемонии открытия Марвин фотографировался с фанатами и танцевал — вёл себя как настоящий маскот турнира. Однако у него появились проблемы после выхода на поле, поскольку сотрудники правопорядка вывели его с газона. По словам блогера, позднее его разоблачили и держали в камере предварительного заключения на стадионе. Марвина отпустили спустя несколько часов после победы немцев над шотландцами.

Марвин в костюме талисмана у кромки поля | Источник: Кадр из видео
Марвина разоблачили и уводят со стадиона | Источник: Кадр из видео

«Мы подтверждаем, что перед матчем Германия — Шотландия произошёл инцидент, связанный с поддельным костюмом талисмана Евро-2024. В результате три человека получили несанкционированный доступ на стадион. УЕФА оценил ситуацию и принял меры. Этим лицам запрещён вход на стадионы, принимающие матчи Евро-2024. Мы не можем предоставить дополнительной информации из-за того, что следственные органы продолжают расследование», — гласит заявление УЕФА.

«Это совсем не смешно. Есть вещи, которые просто не должны происходить. Когда на кону столько денег, можно ожидать большего профессионализма», — заявил глава профсоюза немецкой полиции Райнер Вендт. Сообщается, что теперь сотрудники правопорядка усилят меры безопасности.

Кстати, это не первый пранк Вильдхаге, связанный с футболом. К примеру, он пробирался на открытую тренировку сборной Германии без аккредитации. Блогер надел тренировочную форму национальной команды и стоял у кромки поля, пока игроки отрабатывали передачи. Позднее сотрудник Немецкого футбольного союза выдворил его на трибуну, где парня узнали молодые болельщики и сделали несколько снимков.

А ещё был случай, когда Марвин попал на тренировку «Герты». Он притворился игроком молодёжной команды и немного попинал мяч с профессиональными футболистами. В клубе восприняли такой поступок с юмором, а тогдашний тренер команды Юрген Клинсман затем пригласил блогера на ещё одну тренировку.

Кирилл Закатченко

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История чемпионатов
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
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