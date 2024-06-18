Капитан сборной Грузии рассказал о татуировке с Джоном Ленноном
36-летний защитник братиславского «Слована» Гурам Кашия играет в сборной Грузии с 2009 года.
36-летний защитник братиславского «Слована» Гурам Кашия играет в сборной Грузии с 2009 года.
Капитан сборной Грузии Гурам Кашия высказался о татуировке с изображением Джона Леннона.
«Это нечто особенное. Моя дочь смеется над этим, потому что думает, что это Гарри Поттер. Мои партнеры по команде тоже так думают. Большинство из них молоды и не знают, кто такой Джон Леннон, поэтому они тоже подумали, что я фанат Гарри Поттера, хотя это не так.
Когда у нас дома не было электричества, мой отец велел мне послушать несколько песен, потому что у нас была стереосистема с кассетой и батарейками. Я ненавидел это. Потом он стал говорить со мной о Поле Маккартни, о The Beatles … Мне это действительно понравилось. Я знаю, что если включу эту музыку в раздевалке, в меня начнут швырять штанами и носками», — приводит слова футболиста британское издание The Guardian.
Кашия ранее выступал за «Динамо» (Тбилиси), нидерландский «Витесс», клуб МЛС «Сан-Хосе Эртквейкс» и «Локомотив» (Тбилиси). За сборную Грузии защитник провел 113 матчей, в которых забил 3 мяча.
Сборная Грузии на чемпионате Европы 2024 года сыграет в группе F вместе с Португалией, Чехией и Турцией. Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион».