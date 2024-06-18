Евро-2024 выиграет Португалия. Скриньте

Ещё до начала чемпионата Европы я написал текст, почему сборную Англии напрасно называют главным фаворитом турнира. А теперь несколько слов о том, кто на самом деле основной претендент на титул. Эта команда стартует на Евро-2024 последней.

Футбол Евро 2024 Группа F, 18.06.2024, 22:00 Португалия - Чехия -

У нескольких сборных есть топовый состав. В первую очередь речь об Англии, Франции и Германии, но именно Португалия обладает балансом, которого нет у остальных. Все же понимают, что 11 сильнейших футболистов — это ещё не сильнейшая команда. Важна химия между игроками. Ставишь Фодена и Триппьера на непривычный фланг — и они теряются. Беллингем — великолепный футболист, но он может мешать Кейну опускаться в полузащиту — и вот у Гарри лишь два паса за тайм. Это всё базовые настройки, которые позволяют футболистам играть на их сильных качествах.

В это плане сборная Португалии выглядит цельно. И при этом есть настолько же фантастические исполнители. Например, Бруну Фернандеш и Бернарду Силва в полузащите. А ещё есть понимание, как им расположиться, чтобы комфортно было и звёздам, и их партнёрам по команде.

Удобно получается и Криштиану Роналду. Португальскому нападающему 39 лет, но герой нации не хочет сидеть на скамейке. В такой ситуации у тренера Роберто Мартинеса есть лишь два приемлемых варианта. Либо не вызывать футболиста вообще, либо ставить его в основу. Возня вокруг Роналду на ЧМ-2022 вряд ли понравилась предыдущему тренеру сборной Фернанду Сантушу.

Очевидны плюсы и минусы современного Роналду. Он пассивен при игре без мяча, в прессинг идёт неохотно, если вообще идёт. С другой стороны, Криштиану компенсирует это игрой в атаке. Его голы определяют результат. В отборочном цикле к Евро-2024 забил 10 мячей (хотя соперники там были невеликие — в том числе Лихтенштейн и Люксембург). Прямо перед Евро-2024 Роналду отыграл 90 минут в товарищеском матче с Ирландией и сделал дубль. В том числе положил в дальнюю «девятку» с левой, будучи правшой. Гляньте, если не видели.

Мартинес решил, что пользы от Роналду даже в этом возрасте больше, чем проблем. Тем более что сборная Португалия весьма адаптивна. Может как идти в прессинг, так и не делать на него ставку. Да и вообще эта команда, пожалуй, самая хамелеонистая из всех на Евро-2024. К ней невозможно подготовиться, потому что непонятны даже такие базовые вещи, как игра в четыре или в пять защитников. И во время отборочного цикла, и в товарищеских матчах, Мартинес примерно поровну использовал обе расстановки. Даже португальские журналисты боятся предсказывать стартовый состав сборной на Евро-2024. Мы всё же попросили это сделать аналитика A Bola Жила Нуньеша. Вот что он сказал:

«У Португалии сейчас одна из лучших команд за последние годы. Прогнозировать состав действительно тяжело. Я бы предположил, что Мартинес выберет вариант с тремя центральными защитниками. Всё-таки при 4−3−3 Пальинья остаётся слишком одинок при обороне. Эти проблемы подсветил недавний матч с хорватами. У них слишком легко проходила начальная фаза атаки. Переход из обороны в атаку у Португалии не работал достаточно хорошо. Так что скорее верю в пять защитников с Канселу и Дало, которые важны в атаке. Вот мой ориентировочный состав, где сомнения в том, будет играть Пепе или Данилу/Жоау Невеш».

По словам португальского коллеги, варианты в атаке сводятся во многом к Леау, который хорош в ускорении игры при необходимости (пускай даже плохо взаимодействует с коллегами). А ещё есть Жота, который, по мнению аналитика A Bola, может быть даже лучшим партнёром для Роналду. Как известно, у Жоты может быть два состояния: либо он травмирован, либо хорош. Сейчас у него нет повреждений — играл в последних товарищеских матчах.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241543&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Само собой, на поле может случиться что угодно, но по состоянию на сегодня у португальцев не видно слабых мест. Они достаточно гибкие, чтобы играть максимально неудобно для соперников. И последний нюанс. Сборная Португалии не испытывает такого давления, которое есть в крупнейших европейских странах вроде Англии, Франции и Германии. У команды Роналду есть всё, чтобы спустя восемь лет снова взять трофей. Нет разве что Эдера, забившего победный гол в финале Евро-2016. Хотя стоп… В каком-то смысле есть даже Эдер! Он закончил карьеру игрока и работает в португальской футбольной федерации — курирует мужские и женские сборные.