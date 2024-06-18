Франция лишилась Мбаппе на старте Евро-2024. Катастрофа?

Лидер сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе пропустит оставшиеся матчи группового этапа Евро-2024 из-за перелома носа. РИА Новости Спорт рассуждает об уровне бедствия у одних из главных фаворитов турнира.

Кто заменит?

Укатать австрийцев (1:0 в первом туре) в газон у французов не получилось, но только в плане скромного счета. Если смотреть на игру в целом, превосходство Франции читалось невооруженным глазом. Действуя против хорошей сбалансированной команды, они контролировали игру и могли бы забивать еще — впрочем, почти наверняка все неизрасходованное они истратят в других матчах.

Но есть нюанс — расходовать французам придется без своего лидера Мбаппе. Во второй половине встречи с Австрией он пошел в верховую борьбу и воткнулся в соперника. Итог — перелом носа, замена на 90-й минуте и госпитализация. СМИ сообщают, что он пропустит два оставшихся матча группового этапа, и это еще как минимум. Вполне возможно, что до конца турнира ему придется играть в защитной маске.

Мбаппе — один из основных кандидатов на звание таланта поколения, он невероятно быстрый и техничный форвард, уже титулованный на уровне клубов и сборных, несмотря на молодой возраст (25 лет). Недавно он подписал контракт с «Реалом», и в перспективе от него ожидают, что он станет легендой клуба.

Но так уж вышло, что для сборной Франции даже потеря такого игрока не тянет на удар ниже пояса. Команда Дидье Дешама на текущий момент, пожалуй, самая глубокая в мире по подбору игроков. Когда кто бы ни выбыл, на его место встанет еще один такой же. А то и два.

Даже если рассматривать только группу атаки, у Франции есть умница Антуан Гризманн и Усман Дембеле, довольно близкий к Мбаппе по стилю. Есть Кингсли Коман и вечный Оливье Жиру. Есть ребята чуть помоложе и попроще. А если выбирать главное действующее лицо команды на текущий момент, то это вообще 33-летний опорник Н’Голо Канте, приехавший из чемпионата Саудовской Аравии и неожиданно показавший, что он все еще король разрушения.

Х-фактор

У Дешама по-прежнему есть возможность атаковать по флангам. Можно перестроиться под Жиру и закидывать вперед. Можно играть позиционную атаку и надеяться на врывания в слабые места — благо есть и кому врываться, и кому отдавать — хоть Гризманн, хоть Канте, хоть Адриен Рабьо. И это уже больше, чем у большинства сборных на этом Евро.

Футбол Евро 2024 Группа D, 21.06.2024, 22:00 Нидерланды - Франция -

На групповом этапе французам осталось сыграть с Нидерландами и Польшей — соперники мощные, но в целом проходимые. Словом, для Франции не будет никаких сложностей в том, чтобы выйти в плей-офф даже без своей главной звезды, а далее все будет зависеть от сетки. В принципе, даже если Мбаппе пропустит не только групповой этап, но и часть плей-офф, они все равно останутся на плаву. Килиан для трехцветных — скорее икс-фактор, чем системообразующий игрок, поэтому его таланты ярче всего раскроются в матчах с равными соперниками, которые пойдут ближе к концу турнира.

Там-то шансов увидеть Мбаппе у фанатов будет больше. Президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло уже заявил, что последняя информация на этот счет позитивная:

«Новости довольно обнадеживающие, поскольку в краткосрочной перспективе ему не потребуется операция. Что касается его участия в оставшейся части турнира, то пока немного преждевременно называть какие-либо сроки».