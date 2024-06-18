Звездный грузин рассказал об ужасах в России: Хвиче и правда было в Москве так мучительно плохо?

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FПерерыв
тв
19:00Турция1Грузия1
Группа FНе начался
тв
22:00ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
тв
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
тв
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
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23.06ШотландияВенгрия
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26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
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9.07W45W46
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10.07W47W48
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14.07W49W50
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2
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10
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Шотландия
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1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
17:46 (мск), источник: Sport24

Звездный грузин рассказал об ужасах в России: Хвиче и правда было в Москве так мучительно плохо?

Письмо Хвичи для Player’s Tribune возбудило Россию.

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Источник: Pat Elmont - UEFA/UEFA via Getty Images

Сегодня грузины, впервые прорвавшиеся на Евро, сыграют против сборной Турции. Чтобы подогреть и без того вздутый интерес к матчу, Хвича, главный человек в сборной — точно самый популярный, — расчертил открытое письмо для западного Player’s Tribune. И это письмо Кварацхелии возбудило, кажется, всю Россию.

Начинается оно практически с приветствия на русском:

«Hello.

Გამარჯობა.

Здравствуйте.

Ciao».

Общественность, конечно, шокировал не этот факт. Дальше в письме были следующие абзацы:

— Я оказался в России, в Москве, в 17, почти 18 лет — совсем молодой. И совершенно один. Мои родители очень переживали. Отец невероятно беспокоился. И это было действительно тяжело. Я волновался, потому что впервые покинул семью.

Но затем я начал тренироваться и сказал себе: «Зачем я приехал сюда? Фамилия моей семьи у меня на футболке, а значит, они со мной. Я буду стараться ради них. Не только самого себя. Я не могу их разочаровать. Хочу, чтобы они мной гордились».

И потом я сказал себе: «Фигачь».

Источник: РИА "Новости"

Вот что помнит Кварацхелия о переезде из Грузии в Москву:

«…мне все равно было очень одиноко. Я жил на тренировочной базе. Никаких друзей. Кажется, там были только я и охранники. Я кушал один. А еще там было немного страшно. Я не шучу! База была в глубине леса, и ты не мог просто выйти погулять, потому что там бегали бродячие собаки и все такое. Я не бывал в центре Москвы. Да я вообще никуда не ездил.

На базе не было дополнительного освещения. Но я все равно иногда шел тренироваться даже ночью. Дополнительная работа. Без света. И иногда мимо проходил охранник и пугался звуков».

Источник: РИА "Новости"

Фанаты в комментариях стали иронизировать: «Хвича, подмигни если тебе угрожают!)» или «Что-то на европейском сказал». А Семин, который буквально поднял Хвичу, оказался удивлен:

«Когда он приехал в “Локомотив”, то это был парень, который совершенно не знал Москвы, плохо говорил на русском. Поэтому Хвича сам принял решение жить на базе в Баковке. Он в первую очередь сделал это в интересах футбола. Там он работал в тренажерном зале, а перед ним было футбольное поле. Когда все после тренировок уезжали с базы в Москву, Хвича оставался там и дополнительно тренировался.

<…> Конечно, что касается слов Кварацхелии про то, что в Баковке не было света, то такого не может быть».

Источник: РИА "Новости"

Видимо, Хвича действительно грустил в Москве — без знания языка, друзей и родни. Однако в письме нашлось место и для слов благодарности самому Юрию Павловичу:

«После того, как я начал играть, тренер меня очень полюбил. Я его очень уважаю, потому что там я сильно вырос — физически, умственно и даже личностно».

Часть письма, посвященная его жизни в России, заканчивалась так:

«Я сказал: “Я не могу здесь оставаться”. Из-за моей страны, из-за истории Грузии я сказал клубу (“Рубину”), что должен уйти».

Автор: Марсель Арзуманян

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2
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Италия
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Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
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