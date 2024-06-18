Сборная Сербии потеряла одного из лидеров до конца Евро-2024

26 фотографий 26 фотографий 26 фотографий

31-летний футболист, выступающий за «Ювентус», был заменен в концовке первого тайма матча против сборной Англии (0:1). Он покидал поле в слезах. Вместо Костича на поле вышел Филип Младенович.

«Как сказал врач сборной Деян Александрич, это травма левого колена. МРТ показала частичное повреждение внешней боковой связки. Характер травмы таков, что потребуется перерыв минимум на две недели. Поэтому Филип Костич останется здесь еще на два дня, посмотрит матч со Словенией и покинет тренировочный лагерь сборной Сербии», — сообщил представитель Сербского футбольного союза Милан Вукович.

Отмечается, что в ближайшее время Костич пройдет углубленное медицинское обследование.