Сборная Сербии потеряла одного из лидеров до конца Евро-2024
Полузащитник сборной Сербии Филип Костич больше не сыграет на чемпионате Европы из-за травмы. Об этом сообщает Tuttosport.
Полузащитник сборной Сербии Филип Костич больше не сыграет на чемпионате Европы из-за травмы. Об этом сообщает Tuttosport.
31-летний футболист, выступающий за «Ювентус», был заменен в концовке первого тайма матча против сборной Англии (0:1). Он покидал поле в слезах. Вместо Костича на поле вышел Филип Младенович.
«Как сказал врач сборной Деян Александрич, это травма левого колена. МРТ показала частичное повреждение внешней боковой связки. Характер травмы таков, что потребуется перерыв минимум на две недели. Поэтому Филип Костич останется здесь еще на два дня, посмотрит матч со Словенией и покинет тренировочный лагерь сборной Сербии», — сообщил представитель Сербского футбольного союза Милан Вукович.
Отмечается, что в ближайшее время Костич пройдет углубленное медицинское обследование.
В следующем матче сборная Сербии в Мюнхене сыграет с национальной командой Словении. Встреча пройдет в четверг, 20 июня и начнется в 16:00 по московскому времени.