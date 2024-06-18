Стартовый состав сборной Грузии украсил один из домов в Тбилиси

Встреча пройдет в Дортмунде и начнется в 19:00 по московскому времени.

Футбол Евро 2024 Группа F, 18.06.2024, 19:00 Турция 1 Грузия 1

Грузия является самой маленькой страной на Евро-2024 после Словении. Население страны составляет чуть более 3,5 млн человек. Специально к дебюту национальной сборной на большом турнире во всех муниципалитетах страны были организованы фан-зоны с большими экраны. В дворах установлены импровизированные площадки с телевизорами, которые соберут вокруг себя жителей окрестных домов.

В одном из многоквартирных домов в Тбилиси на балконах вывесили предполагаемый стартовый состав национальной команды. При этом соблюдена даже расстановка 3−5−2, которую в последних матчах использовал главный тренер сборной Вилли Саньоль.

Источник: Соцсети