Кварацхелия выйдет в старте на матч против сборной Турции
Кварацхелия вошел в основной состав сборной Грузии на первый матч Евро-2024.
Кварацхелия вошел в основной состав сборной Грузии на первый матч Евро-2024.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Полузащитник итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия выйдет в стартовом составе сборной Грузии на матч первого тура группового этапа чемпионата Европы в Германии против сборной Турции, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Встреча сборной F пройдет в Дортмунде во вторник, стартовый свисток запланирован в 19:00 мск. Этот матч станет для сборной Грузии дебютным в рамках финальной части чемпионата Европы.
Полностью стартовый состав сборной Грузии выглядит так: Георгий Мамардашвили (вратарь), Отар Какабадзе, Лаша Двали, Гурам Кашия (капитан), Соломон Кверквелия, Георгий Кочорашвили, Хвича Кварацхелия, Георгий Чакветадзе, Анзор Меквабишвили, Георгий Цитаишвили, Жорж Микаутадзе.
Футболисты сборной Турции выйдут на встречу в следующем сочетании: Мерт Гюнок (вратарь), Самет Акайдын, Оркун Кёкчю, Арда Гюлер, Хакан Чалханоглу (капитан), Абдюлькерим Бардакджи, Мерт Мюлдюр, Кенан Йылдыз, Ферди Кадиоглу, Барыш Йылмаз, Каан Айхан.
Кварацхелия в марте 2022 года перешел из «Рубина» в «Динамо» из Батуми. До этого он приостановил контракт с казанским клубом, воспользовавшись разрешением Международной федерации футбола (ФИФА). В начале июля 2022 года присоединился к итальянскому «Наполи». Ранее он также играл в московском «Локомотиве».