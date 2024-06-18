Фанаты сборных Турции и Грузии устроили драку на стадионе: видео
Болельщики сборных Турции и Грузии устроили массовую драку на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде в преддверии очного матча команд на Евро-2024.
Болельщики сборных Турции и Грузии устроили массовую драку на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде в преддверии очного матча команд на Евро-2024.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Потасовка произошла примерно за час до начала матча. На кадрах видно, как болельщики обеих команд под проливным дождем дерутся на границе секторов стадиона. Кроме того, они бросают друг в друга посторонние предметы.
Для сборной Грузии этот матч станет дебютным в рамках финальной части чемпионата Европы. Их географические соседи сыграют на турнире в шестой раз. Наилучшим достижением стало третье место на Евро-2008.
Помимо Грузии и Турции в группе F находятся команды Чехии и Португалии. Они сегодня сыграют между собой в Лейпциге. Матч стартует в 22:00 по московскому времени.