Фанаты сборных Турции и Грузии устроили драку на стадионе: видео

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Потасовка произошла примерно за час до начала матча. На кадрах видно, как болельщики обеих команд под проливным дождем дерутся на границе секторов стадиона. Кроме того, они бросают друг в друга посторонние предметы.

Для сборной Грузии этот матч станет дебютным в рамках финальной части чемпионата Европы. Их географические соседи сыграют на турнире в шестой раз. Наилучшим достижением стало третье место на Евро-2008.