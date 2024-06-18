Сборная Грузии забила свой первый гол в истории Евро

На 32‑й минуте встречи с Турцией отличился нападающий Жорж Микаутадзе, который сравнял счет точным ударом в ближний угол. После первого тайма счет равный — 1:1.

Для Микаутадзе этот гол стал 11-м за сборную Грузии, за которую он сегодня проводит 26-й матч. При этом в последних шести матчах за национальную команду 23-летний нападающий забил шесть мячей.