Сборная Грузии проиграла Турции в дебютном матче на Евро-2024

Встреча проходила в Дортмунде. На матч была назначена бригада судей из Аргентины во главе с Факундо Тельо. Это третий случай в истории Евро, когда игру на турнире судят арбитры не из Европы.

Турки открыли счет на 25-й минуте, когда защитнику Мерту Мюлдюру удался мощный и точный удар с лета. В следующей атаке номинальные хозяева забили вновь, однако мяч 19-летнего Кенана Йылдыза был отменен после просмотра VAR из-за небольшого офсайда.

На 32-й минуте сборная Грузии сравняла счет, забив свой первый мяч на крупных турнирах. Георгий Кочорашвили прострелил на ближний угол вратарской, откуда Жорж Микаутадзе в одно касание отправил мяч в сетку ворот турецкой команды.

На 65-й минуте полузащитник Арда Гюлер нанес точный обводящий удар в дальний угол из-за пределов штрафной. Через пять минут Кочорашвили имел шанс сравнять счет, но из убойной позиции попал в перекладину.

В добавленное время грузины организовали навал на ворота турецкой сборной, итогом которого стало попадание Зурико Давиташвили в штангу. После этого в штрафную площадь соперника прибежал вратарь Мамардашвили, но потеря мяча после розыгрыша углового привела к тому, что Керем Актюркоглу убежал на пустые ворота и установил окончательный счет.

Турция впервые в своей истории стартовала на крупном турнире с победы. До этого во всех семи случаях турки начинали групповой этап с поражения.

Кроме того, сборная Турции стала первой командой на Евро за последние 60 лет, которая выставила на матч сразу двух игроков младше 20 лет. Полузащитник Арда Гюлер отличился в возрасте 19 лет и 114 дней и стал самым молодым игроком в истории, забившим в дебютном матче на Евро.

Благодаря победе над Грузией турки возглавили группу F, набрав три очка. Следующий матч они вновь проведут в Дортмунде против сборной Португалии, а грузины в Лейпциге сыграют с командой Чехии. Обе встречи пройдут в субботу, 22 июня.