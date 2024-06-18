Турок Гюлер побил рекорд Криштиану Роналду

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249060&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 65-й минуте Гюлер отправил мяч в сетку ворот дальним обводящим ударом из-за пределов штрафной. Он отличился в возрасте 19 лет и 114 дней, став самым молодым автором гола в дебютной игре на чемпионате Европы. Он побил рекорд Криштиану Роналду, который на Евро-2004 забил в ворота сборной Греции (1:2) в возрасте 19 лет и 128 дней.

Всего на счету турецкого полузащитника теперь два гола за сборную Турции в 8 проведенных матчах.

Гюлер стал третьим футболистом, которому удалось забить в дебютном матче на чемпионате Европы после Роналду и бывшего нападающего сборной Венгрии Ференца Бене, который забивал на Евро-1964.

Также Гюлер стал пятым в списке самых молодых футболистов, когда-либо забивавших на Евро. Рекорд принадлежит нападающему сборной Швейцарии Йохану Фонлантену, который на Евро-2004 забил в ворота Франции (1:3) в возрасте 18 лет и 141 дня.

Арда Гюлер является восходящей звездой турецкого футбола. Прошлым летом «Реал» купил Гюлера у «Фенербахче» за 20 млн евро. На его счету 12 матчей за мадридский клуб, в которых он забил шесть мячей.