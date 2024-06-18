Пепе стал самым возрастным игроком в истории Евро. Роналду вошел в топ-3

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Он вышел на поле в матче первого тура группового турнира Евро-2024 против сборной Чехии в возрасте 41 года и 113 дней. Предыдущее достижение принадлежало венгерскому вратарю Габору Кираю, который сыграл свой последний матч на Евро-2016 в возрасте 40 лет и 86 дней.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вошел в тройку самых возрастных игроков в истории Евро. Он вышел на поле в возрасте 39 лет 134 дней.

Если Роналду удастся забить, то он станет самым возрастным автором гола в истории Евро. На данный момент этот рекорд принадлежит нападающему сборной Австрии Ивице Вастичу, который на Евро-2008 реализовал пенальти в ворота сборной Польши (1:1).