Пепе стал самым возрастным игроком в истории Евро. Роналду вошел в топ-3
Защитник сборной Португалии Пепе стал самым возрастным футболистом, сыгравшим в финальной стадии чемпионата Европы.
Защитник сборной Португалии Пепе стал самым возрастным футболистом, сыгравшим в финальной стадии чемпионата Европы.
Он вышел на поле в матче первого тура группового турнира Евро-2024 против сборной Чехии в возрасте 41 года и 113 дней. Предыдущее достижение принадлежало венгерскому вратарю Габору Кираю, который сыграл свой последний матч на Евро-2016 в возрасте 40 лет и 86 дней.
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вошел в тройку самых возрастных игроков в истории Евро. Он вышел на поле в возрасте 39 лет 134 дней.
Если Роналду удастся забить, то он станет самым возрастным автором гола в истории Евро. На данный момент этот рекорд принадлежит нападающему сборной Австрии Ивице Вастичу, который на Евро-2008 реализовал пенальти в ворота сборной Польши (1:1).
Пепе проводит свой 138-й матч за сборную Португалии и 20-й матч на Евро. Для Роналду это 208-я игра в футболке национальной команды и 26-я игра на Евро, что также является рекордным показателем.