Вратарь Грузии в чужой штрафной — безумие. Вред гораздо вероятнее пользы

Когда вратарь Грузии Георгий Мамардашвили прибежал в штрафную Турции на 97-й, это вполне соответствовало духу крышесносного матча. Ты дебютируешь на Евро, прижимаешь сильнейшего соперника, и вот он, шанс на первые очки, на историю. Разве могут быть сомнения?

Мы бы не задались этим вопросом, но Керем Актюркоглу наказал Грузию в контратаке — 1:2 превратились в 1:3.

Закрались сомнения: а точно ли играть без вратаря в первом туре Евро — стратегически верное решение? Точно ли шанс забить перевешивает последствия от возможного пропущенного?

По итогам матча Грузия упала на четвертое место в группе, и есть большая вероятность, что она там останется как минимум до второго тура. Но ничего не потеряно.

Расклады: что понадобится и какова вероятность выхода при разных сценариях?

Дальше у грузин — важнейший матч с Чехией, в котором можно зацепиться за третье место, которое дает Грузии реальнейший шанс на плей-офф. В этом случае для ⅛ финала достаточно НЕ попасть в число двух худших команд (из шести) с третьих мест. Звучит выполнимо, правда?

Критерии для третьих мест такие:

— Наибольшее количество очков

— Разница голов

— Забитые голы

— Победы

— Дисциплинарные очки

— Рейтинг квалификации (а если третьей будет Германия, которая не участвовала в отборе — жеребьевка).

В оставшихся двух турах возможно всякое, но результат, который нужен третьим командам, достоверно можно предсказать уже сейчас.

Твиттер Football Mets Data провел 20 тысяч симуляций матчей Евро на основе рейтинга Эло и вывел таблицу вероятностей для большинства возможных сценариев.

После каждого игрового дня расклад меняется, но не существенно. На горизонтальной оси возможные очки у третьей команды, а в скобках — разница мячей.

Выводы

С двумя очками выйти очень сложно — шансы менее 14%, а с четырьмя — наоборот (близко к 100%). Самый интересный расклад — на три очка. Здесь очень многое зависит разницы мячей.

Если предположить, что Грузия все же наберет три очка и финиширует третьей, пропущенный от Турции гол ей будет стоить 10% (или даже больше) от шансов.

Три очка и нулевая разница: вероятность выхода в ⅛ финала — 91%

Три очка и разница −1: вероятность — 80%

Три очка и разница −2: вероятность — 63%

Три очка и разница −3: вероятность — 48%

Три очка и разница −4: вероятность — 40%

Три очка и разница −5: вероятность — 36%

При турнире в 16 (или 32) сборных включение вратаря было бы оправдано. В чем разница?

Как видите, решение Грузии похоже на классическую ошибку азартного человека: да, можно пойти ва-банк и выйти из сложного положения королем, но более вероятен другой сценарий.

Поступок Грузии был бы понятнее при классическом выходе двух команд из группы — когда не нужно ориентироваться на другие третьи места. Ведь значение гола важно только в случае, если одинаковое количество очков наберут больше двух команд. Если две — то в первую очередь смотрят на результат очных матчей. И здесь как раз очко, которое мог принести вратарь в чужой штрафной, может перевешивать минус от пропущенного гола.

Но если взвешивать все в комплексе, как минимум в первом туре необходима осторожность. Эмоции и азарт не всегда подталкивают к верным решениям.