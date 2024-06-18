Вратарь Грузии в чужой штрафной — безумие. Вред гораздо вероятнее пользы
Расклады.
Расклады.
Когда вратарь Грузии Георгий Мамардашвили прибежал в штрафную Турции на 97-й, это вполне соответствовало духу крышесносного матча. Ты дебютируешь на Евро, прижимаешь сильнейшего соперника, и вот он, шанс на первые очки, на историю. Разве могут быть сомнения?
Мы бы не задались этим вопросом, но Керем Актюркоглу наказал Грузию в контратаке — 1:2 превратились в 1:3.
Закрались сомнения: а точно ли играть без вратаря в первом туре Евро — стратегически верное решение? Точно ли шанс забить перевешивает последствия от возможного пропущенного?
По итогам матча Грузия упала на четвертое место в группе, и есть большая вероятность, что она там останется как минимум до второго тура. Но ничего не потеряно.
Дальше у грузин — важнейший матч с Чехией, в котором можно зацепиться за третье место, которое дает Грузии реальнейший шанс на плей-офф. В этом случае для ⅛ финала достаточно НЕ попасть в число двух худших команд (из шести) с третьих мест. Звучит выполнимо, правда?
Критерии для третьих мест такие:
— Наибольшее количество очков
— Разница голов
— Забитые голы
— Победы
— Дисциплинарные очки
— Рейтинг квалификации (а если третьей будет Германия, которая не участвовала в отборе — жеребьевка).
В оставшихся двух турах возможно всякое, но результат, который нужен третьим командам, достоверно можно предсказать уже сейчас.
Твиттер Football Mets Data провел 20 тысяч симуляций матчей Евро на основе рейтинга Эло и вывел таблицу вероятностей для большинства возможных сценариев.
После каждого игрового дня расклад меняется, но не существенно. На горизонтальной оси возможные очки у третьей команды, а в скобках — разница мячей.
С двумя очками выйти очень сложно — шансы менее 14%, а с четырьмя — наоборот (близко к 100%). Самый интересный расклад — на три очка. Здесь очень многое зависит разницы мячей.
Если предположить, что Грузия все же наберет три очка и финиширует третьей, пропущенный от Турции гол ей будет стоить 10% (или даже больше) от шансов.
Как видите, решение Грузии похоже на классическую ошибку азартного человека: да, можно пойти ва-банк и выйти из сложного положения королем, но более вероятен другой сценарий.
Поступок Грузии был бы понятнее при классическом выходе двух команд из группы — когда не нужно ориентироваться на другие третьи места. Ведь значение гола важно только в случае, если одинаковое количество очков наберут больше двух команд. Если две — то в первую очередь смотрят на результат очных матчей. И здесь как раз очко, которое мог принести вратарь в чужой штрафной, может перевешивать минус от пропущенного гола.
Но если взвешивать все в комплексе, как минимум в первом туре необходима осторожность. Эмоции и азарт не всегда подталкивают к верным решениям.
Автор: Павел Тихонов