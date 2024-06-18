Тренер сборной Грузии раскритиковал поведение турецких фанатов

За полтора часа до стартового свистка на одной из трибун стадиона в Дортмунде произошла драка между турецкими и грузинскими болельщиками. Обе стороны также бросали друг в друга посторонние предметы. Драка прекратился после вмешательства полицейских.

«В первую очередь мы играли сегодня на одном из самых фантастических стадионов мира. Это реально прекрасный стадион, созданный для футбола и эмоций. Атмосфера на стадионе была великолепной, я думаю, что для многих футболистов это было что-то новое. Единственное, о чем я сожалею, это о поведении турецких болельщиков по отношению к нашей национальной команде. Я не думаю, что так следует поступать, мы заслуживаем уважения. К сожалению, они не создали хорошего имиджа Турции. Но обе команды провели фантастический матч, игру и атмосферу прочувствовали все», — сказал Саньоль.