Португалия вырвала победу у Чехии в компенсированное время

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Встреча проходила в Лейпциге в условиях сильного дождя. Португальцы владели игровым преимуществом по ходу первого тайма, но конвертировать его в голы им не удалось. Этот матч стал первым на Евро-2024, где команды ушли на перерыв без забитых мячей.

Появившийся на поле в стартовом составе прославленный капитан сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд турниров. 39-летний нападающий первым принял участие в шести чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012, 2016, 2020 [из-за пандемии турнир прошел в 2021-м году — прим. ред.], 2024).

На 62-й минуте одна из редких атак сборной Чехии закончилась голом в исполнении Лукаша Провода, который из-за пределов штрафной площади отправил мяч в дальний угол ворот рикошетом от штанги.

Гол чехов заставил португальцев усилить давление на ворота Индржиха Станека. На 69-й минуте Нуну Мендеш головой скинул мяч во вратарскую площадь после навеса, Станек отбил мяч перед собой, тот угодил в колено защитника Робина Гранача и залетел в ворота. Гранач стал автором третьего автогола на Евро-2024.

На 87-й минуте забил Диого Жота, но гол был отменен после просмотра VAR из-за офсайда у Криштиану Роналду. На второй добавленной минуте только что вышедший на замену 21-летний полузащитник Франсишку Консейсау ударом с близкого расстояния установил окончательный счет матча: 2:1 — волевая победа Португалии, которая набрала три очка и занимает второе место в группе F, уступая по дополнительным показателям команде Турции.