Роналду и Пепе вошли в историю, а волевую победу Португалии принес юный талант

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Иногда Криштиану Роналду становится слишком много. А кто-то даже считает, что пока он не повесит бутсы на гвоздь — сборная Португалии и любой ее тренер у него в заложниках. Что бы ни случилось — Криш все равно в центре внимания. Даже если он сидит на лавке, как на ЧМ-2022 в Катаре, больше говорят не о том, что Гонсалу Рамуш сделал хет-трик на старте плей-офф, а о том, кого неожиданный герой заменил, и как дальше быть Фернанду Сантушу. Тренер, с которым Португалия выиграла Евро-2016, снова выбрал Рамуша, вылетел в четвертьфинале и за два года до окончания контракта отправился в отставку.

Впрочем, искать прямую связь между увольнением и решением по составу, не стоит. Обыграй португальцы Марокко, Сантуша назвали бы гением. А на самом деле тренер и команда за много лет совместной работы просто устали друг от друга. Свежих идей не осталось, и лучше было расстаться. Аналогичная ситуация сложилась и в сборной Бельгии, где в эпоху так и не ставшего золотым поколения восемь лет у штурвала находился Роберто Мартинес. И, как оказалось, еще не выработавший ресурс испанский тренер и нуждавшаяся в перезагрузке Португалия оказались созданы друг для друга. По крайней мере, в отборочном цикле наблюдалась полная идиллия.

Десять побед из десяти, девять игр на ноль, 36 забитых мячей, десять из которых пришлись на долю Криштиану Роналду, семь результативных передач лучшего ассистента квалификации Бруну Фернандеша — это впечатляло даже с поправкой на довольно слабый состав группы (Словакия, Люксембург, Исландия, Босния и Лихтенштейн). Так какой смысл что-то менять? Соответственно, перед стартом Евро Мартинес выражал восхищение двумя своими ветеранами, которые в момент стартового свистка вошли в историю. Сиявший улыбкой во время исполнения гимна Криштиану стал первым в истории участником шести континентальных чемпионатов, а Пепе — в 41 год и 113 дней — их старейшим участником. Хоть где-то Роналду (если считать полевых игроков и исключить венгерского голкипера Кирая) второй не после Месси (39 лет и 134 дня).

Криштиану едет на шестой Евро 11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

В самой же игре ветераны на первый план долго не выходили. Криштиану после неудачной попытки пробить головой в дебюте словно ушел в тень, а у Пепе не было поводов из нее выйти. У чехов категорически не получалась контригра. Из обороны они выходили вроде бы толково, однако в последней трети поля ничего придумать не могли. Как, впрочем, и владевшая мячом и территорией Португалия.

Сейчас в обзорах матчей не принято делать акцент на игровых минутах, но все же отметим 26-ю. Именно тогда португальцы получили первый — и единственный до перерыва — шанс провести атаку на пространстве, однако Рафаэл Леау после перевода направо не сумел в падении замкнуть обратную передачу Фернандеша. В целом же именно форвард «Милана» долгое время был самой заметной фигурной на поле, пытаясь расшатать чешский бетон за счет индивидуальных действий. Один раз даже переиграл, получив предупреждение за симуляцию.

Живо смотрелись и другие представители нового поколения — Нуну Мендеш и Витинья. Ну, а Роналду в итоге показал, что такое — уметь искать свои шансы. Один он, правда, загубил. И не важно — был ли в момент паса Фернандеша офсайд: Станек удар португальской «семерки» остановил. А на последней минуте первого тайма голкипер выиграл у Криша второй раунд противостояния, когда форвард бил с разворота. Главным же украшением первого тайма следует признать пас Криштиану пяткой. Красоту погубили чешские защитники, которым удалось остановить Витинью на входе в штрафную.

Бесконечный португальский штурм продолжился и после перерыва. У Роналду был шанс забить, но его штрафной получился разминочным для вратаря. Что не отменяло ощущения неминуемости гола в чешские ворота. Поэтому когда номинальные гости поменяли обоих форвардов, это прошло почти незамеченным. Только уже в обновленном составе Чехия первым же в матче ударом пробила Диогу Кошту. Пепе не смог выбить мяч головой за пределы штрафной, забравший подбор Цоуфал выкатил мяч Проводу, а тот запустил его в дальний угол.

Какой-то турнир дальних ударов, ведь чех стал уже 11-м игроком, забившим из-за пределов штрафной! Для сравнения — за весь групповой этап прошлого Евро таких голов набралось лишь на один больше. И все же Португалия — несмотря на отмененный гол Диогу Жоты из-за офсайда попавшего в штангу Роналду — перевернула игру. Измотанный Гранач сначала забил в свои ворота, а потом неловкими действиями подарил победный гол Франсишку Консейсау — сыну бывшего игрока сборной и нынешнего главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау.