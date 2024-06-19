Икер Касильяс сравнил сборную Испании на Евро-2024 с командой образца 2008−2012 годов

«В нынешней сборной есть хорошие игроки. Скажем так, они немного похожи на тех, какими мы были в 2008 году, потому мы также были очень разбросаны по разным клубам, и, я думаю, люди были в восторге от этого, потому что мы все были из разных мест и уголков мира, Испании. И здесь происходит то же самое. Возможно, это лучший состав Испании в истории футбола, поэтому рекомендую не подвергать давлению ребят, сравнивая их с нами», — приводит слова Касильяса Marca.