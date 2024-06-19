Облак — об игре за сборную Словении на Евро: Моя мечта сбылась

«Это многое для меня значит, моя мечта сбылась. Что касается ничьей с Данией, то сперва я не был удовлетворен результатом, считал, что мы могли сыграть лучше. Но потом обратил внимание на то, какой сборной мы противостояли, и стало легче.



Меня мало что может полностью устроить, я всегда думаю о том, что можно сделать лучше. Любой спортсмен думает лишь о победе», — цитирует Облака AS.