Опубликована символическая сборная 1-го тура Евро-2024 по версии Marca
Испанское спортивное издание Marca опубликовало символическую сборную 1-го тура чемпионата Европы — 2024.
Испанское спортивное издание Marca опубликовало символическую сборную 1-го тура чемпионата Европы — 2024.
Голкипер: Барт Вербрюгген («Брайтон», сборная Нидерландов);
защитники: Даниэль Карвахаль («Реал», сборная Испании), Давид Ганцко («Фейеноорд», сборная Словакии), Алессандро Бастони («Интер», сборная Италии), Тео Эрнандес («Милан», сборная Франции);
центральные хавбеки: Фабиан Руис («ПСЖ», сборная Испании), Н’Голо Канте («Аль-Иттихад», сборная Франции), Деннис Ман («Парма», сборная Румынии);
крайние нападающие: Арда Гюлер («Реал», сборная Турции), Джамал Мусиала («Бавария», сборная Германии);
форвард: Коди Гакпо («Ливерпуль», сборная Нидерландов).
Чемпионат Европы 2024 года в Германии стартовал 14 июня и пройдёт до 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в ⅛ финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.