Рангник раскритиковал судейство в матче с Францией

«Несмотря на то что на бумаге мы были хозяевами поля, это точно был не местный судья. Момент гола? Я не понимаю, почему никто из посторонних, ни лайнсмен, ни четвёртый судья, не вмешался. Все на стадионе видели это, кроме судьи.



Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы идти вперёд. Мы готовимся к пятнице и сделаем всё возможное, чтобы выиграть матч», — приводит слова Рангника Sky Sports.