«Меня не Андре зовут, дружище». Журналист перепутал имя Амаду Онана во время интервью
Один из журналистов, представляющий бельгийское телевидение, перепутал имя полузащитника Амаду Онана во время флеш-интервью.
Один из журналистов, представляющий бельгийское телевидение, перепутал имя полузащитника Амаду Онана во время флеш-интервью.
— Андре, я хотел бы…
— Да меня даже не Андре зовут, дружище.
Интервью было взято после матча с национальной командой Словакии в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2024.
Андре Онана — камерунский вратарь «Манчестер Юнайтед».
Игра прошла на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Итоговый исход — победа Словакии со счётом 1:0.
Напомним, национальные команды Бельгии и Словакии на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Румынии и Украины.