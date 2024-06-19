«Меня не Андре зовут, дружище». Журналист перепутал имя Амаду Онана во время интервью

— Андре, я хотел бы…

— Да меня даже не Андре зовут, дружище.

Интервью было взято после матча с национальной командой Словакии в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2024.

Андре Онана — камерунский вратарь «Манчестер Юнайтед».

Игра прошла на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Итоговый исход — победа Словакии со счётом 1:0.