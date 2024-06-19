«Доказал, что он — босс». Пирс Морган высказался по поводу Беллингема
Известный британский журналист Пирс Морган дал комментарий по поводу полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема.
Известный британский журналист Пирс Морган дал комментарий по поводу полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема.
«Джуд Беллингем — это идеальное сочетание таланта, развязности и харизмы. Ключевой момент в игре с Сербией доказал, что он — босс. Невозможно осознать то, что Беллингем ещё настолько молод, учитывая его внушительные размеры, мощь, поразительный талант и уверенность в себе. Беллингему не свойственны ни сомнения, ни страх, ни беспокойство», — приводит слова Моргана the Sun.
Напомним, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 англичане встречались с Сербией. Подопечные Гарета Саутгейта одержали минимальную победу — 1:0. Беллингем стал автором победного гола для своей команды в этом матче.