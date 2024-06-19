Аршавин: Если бы Грузия отыгралась с Турцией, весь Тбилиси не спал бы этой ночью

Аршавин: если бы Грузия отыгралась с Турцией, весь Тбилиси бы не спал этой ночью | Источник:

«Грузинские футболисты были в шаге от того, чтобы обрадовать весь свой народ. Если бы Грузия сравняла счёт в матче с Турцией, то весь Тбилиси не спал бы всю ночь. Однако Турции больше повезло, иногда случайности всё решают», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».