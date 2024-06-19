Перишич заявил, что Албания может создать проблемы Хорватии

«Албания — хорошая команда. Она здорово играла в отборочном цикле. Мы просмотрели видео их матчей, и нам еще предстоит обсудить кое-какие детали. Албанцы сильны физически и много бегают. Они будут сражаться на поле с первой и до последней минуты. Если мы уступим в интенсивности, возникнут проблемы. Мы должны включиться с первой минуты и стремиться к трем очкам.



Это один из моих любимых стадионов в Германии (арена в Гамбурге). Я много здесь играл, и все всегда было на высшем уровне. Знаем, что многие албанцы живут в Германии. Нужно выложиться на поле на все сто процентов», — цитирует Перишича пресс-служба УЕФА.