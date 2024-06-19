Шефер: Венгрия хочет дать бой Германии и побороться минимум за одно очко
Полузащитник сборной Венгрии Андраш Шефер поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Германией.
Полузащитник сборной Венгрии Андраш Шефер поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Германией.
«Сборная Германии состоит сплошь из звездных игроков. Будет неправильно выделять кого-то. Конечно, у немцев превосходные игроки, но нам надо сосредоточиться на себе. Мы хотим дать им бой и побороться как минимум за одно очко», — цитирует Шефера пресс-служба УЕФА.
Матч Германия — Венгрия состоится 19 июня. Начало — в 19:00 мск.