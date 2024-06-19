Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
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15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BНе начался
тв
16:00ХорватияАлбания
Группа AНе начался
тв
19:00ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
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тв
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30.061B3A/D/E/F
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5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
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13:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Англия? Шотландия? Уэльс? Как британские футболисты выбирают, за какую сборную играть

Райс, Беллингем, Кейн и Гордон имеют родственные связи с Ирландией, а Энтони ещё и с Шотландией. Но все они играют за Англию.

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Шотландия — Швейцария, Евро-2024: превью, как футболисты из Великобритании выбирают, за какую сборную играть, разбор | Источник: Getty Images

На Евро-2016 пробились сборные Англии, Северной Ирландии и Уэльса, на Евро-2020 — Англия, Уэльс и Шотландия. Почему страны одного государства имеют свои сборные? Как обладатели паспорта Соединённого Королевства выбирают, за какую национальную команду они будут играть? Могут ли они сменить сборную?

Тут стоит начать с истории самого государства. Его официальное название звучит как Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

  • В 1282 году армия короля Эдуарда I захватила территорию Уэльса, а полностью он был включён в состав Англии в XVI веке. Валлийское право было заменено английским.
  • Также в XVI веке было образовано Королевство Ирландии в союзе с английской короной.
  • В 1603 году, когда умерла Елизавета I, правящая Англией, власть перешла к шотландскому королю Якову VI. Он был кузеном английской королевы, которая не оставила наследников. Так он стал Яковом I — королём Англии и Ирландии.
  • В 1707 году в результате принятия Союзного договора было создано Королевство Великобритания, объединившее Англию (включая Уэльс) и Шотландию.
  • В 1800 году парламенты Великобритании и Ирландии объединили два королевства — так появилось Соединённое Королевство Великобритании и Ирландии.
  • В 1931 году Ирландия стала независимой, а Северная Ирландия осталась частью Соединённого Королевства.

Как в ФИФА появились четыре ассоциации из одного государства. Первый турнир сборных появился именно в Великобритании

В 1863 году в одном из пабов Лондона собрались самые важные футбольные люди того времени и официально утвердили свод правил — с тех пор футбол принял организованный вид и появилась Футбольная Ассоциация (ФА). Девять лет спустя, в 1872 году, Англия и Шотландия провели первый международный матч — этот факт официально признан ФИФА. На тот момент шотландской федерации ещё не было, поэтому «сборную» собрали из игроков «Куинз Парк», одели их в синие футболки, белые бриджи и носки в полоску — и выпустили против сборной Англии, в которую попали игроки из университетских команд и «Кристал Пэлас». Встреча закончилась нулевой ничьей, но всё равно стала исторической.

Год спустя появилась Шотландская футбольная ассоциация (SFA), следом за ней, в 1876 году, утвердили Футбольную ассоциацию Уэльса (FAW), в 1880-м — ирландскую (IFA). Вместе британские ассоциации продолжили упорядочивать футбол и начали, конечно же, с унификации правил игры. Следом они объявили о создании Домашнего Британского чемпионата, который, по сути, стал первым турниром для сборных.

«Идея международных игр исходит от Британии, — говорил автор книги Soccernomics Стефан Шиманьски. — Между 1872 и 1900 годами были сыграны десятки игр между теми, кого мы в Британии называем четырьмя “домашними” нациями, но не было матчей между какими-либо другими странами. И только в самом конце XIX века появились другие страны, которые начали встречаться на международном уровне».

C ростом популярности международных матчей и включением в них всё большего и большего количества стран появилась необходимость в едином органе, который будет осуществлять контроль за футболом между странами. Так в 1904 году появилась ФИФА, но ассоциации из Великобритании присоединились к ней не сразу, а лишь в 1911-м — сразу вчетвером и на особых условиях. Согласно уставу организации, только одна ассоциация может считаться ассоциацией-членом от страны. В свою очередь, ФИФА определяет страну как «независимое государство, признанное международным сообществом», и это определение не укладывается в четыре разные ассоциации от Великобритании. Но для организации было крайне важно, чтобы создатели футбола были частью международного сообщества, поэтому ФИФА пришлось создать отдельный пункт в уставе, который гласит: «Каждая из четырёх британских ассоциаций признаëтся в качестве отдельного объединения-члена ФИФА».

Ни одна из британских ассоциаций не согласилась бы объединиться в единую сборную, и причины тому скорее политические, нежели спортивные. Для Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса независимые выступления — это своего рода возможность проявить национальную идентичность. Которая из-за их вхождения в состав королевства всё равно стирается. Объединённая команда также стала бы огромным противоречием в тенденции децентрализации, которая набрала ход в последние несколько десятков лет.

Когда на Олимпиаде-2012, которая проходила в Лондоне, Великобритания получила право выставить на футбольный турнир объединённую команду, ассоциации Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии отказались принимать в этом участие (но не запретили своим футболистам присоединиться к этой команде). 13 из 18 игроков той команды были из Англии, пятеро — из Уэльса.

Как игроки выбирают, за какую сборную им играть. И как это работает с Великобританией

Долгое время правила ФИФА предусматривали, что игрок имеет право выступать за сборную той страны, гражданином которой является. То есть, если у футболиста было два гражданства, он мог играть за обе сборные — и таких примеров в прошлом веке набралось немало.

В 2004 году в правила впервые внесли изменения. ФИФА разрешила игрокам выступать за юношескую сборной одной страны, а на взрослом уровне — за другую сборную, но при условии, что футболисты подадут заявку на смену гражданства до 21 года. Это открыло портал для массовой натурализации, и уже через несколько месяцев ФИФА пришлось внести поправки: менять гражданство можно, но только если получится доказать «чёткую связь» со страной, в которой игрок не родился, но которую хотел бы представлять. Под подобные связи подходило наличие хотя бы одного родителя или бабушки/дедушки, родившихся в этой стране, или же самостоятельное проживание в ней в течение минимум двух лет. В 2007-м этот срок увеличили до пяти лет, а спустя два года правила ужесточили, отменив возрастное ограничение для тех, кто уже выступал за национальную команду на молодёжном уровне.

В 2020-м всё снова поменяли — на этот раз смягчив условия. Сменить спортивное гражданство можно, если получится не только доказать связь со страной, но и ещё если:

  • на момент первого матча за сборную любого уровня у футболиста было гражданство той страны, за которую он хочет выступать;
  • на момент последней игры за сборную любого уровня ему было меньше 21 года;
  • он провёл за сборную любого уровня не больше трёх матчей, включая товарищеские встречи;
  • не вызывался в сборную на матчи финальных турниров чемпионата мира или континентального первенства;
  • с последнего матча за одну сборную любого уровня прошло больше трёх лет, если футболист переехал в страну, за которую он хочет играть, до 10 лет, больше пяти — если переехал позднее.
  • Поменять сборную можно только один раз — это необратимый процесс.

Сменой спортивного гражданства воспользовалось немало игроков: Марио Фернандес стал футболистом сборной России, Кевин-Принс Боатенг сменил Германию на Гану, Диего Коста — Бразилию на Испанию, Джамал Мусиала — Англию на Германию… Список огромен.

Интереснее всего, конечно, как это работает для обладателей паспорта Великобритании, учитывая, что у них нет гражданства Шотландии или Уэльса. Но в данном случае они всё равно не могут просто сказать «хочу играть за Англию», не имея на это определённых оснований.

Так как четыре страны Соединенного Королевства входят в состав ФИФА, то они подчиняются её правилам на тех же основаниях, что и другие ассоциации. Поэтому, если футболист родился в Шотландии, его родители, бабушки и дедушки родились и прожили в Шотландии, а сам он никогда не выезжал за пределы условного Глазго, у него нет шансов попасть в сборную Англии или Уэльса. Но если у другого шотландца, который, допустим, переехал жить в Манчестер, родится там ребёнок, то в будущем этот ребёнок будет иметь возможность выбрать, за кого он хочет играть — за Шотландию или Англию.

На самом деле, бóльшая часть той английской сборной, которая выступает на этом Евро, — футболисты, которые могли бы выступать за другие команды. Деклан Райс, Джуд Беллингем, Гарри Кейн и Энтони Гордон имеют родственные связи с Ирландией, а Гордон ещё и с Шотландией. Но так как все они родились в Англии, выбор был очевиден.

Полина Куимова

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Испания
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Венгрия
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Италия
1
Италия
Италия
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Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1976
Югославия
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Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
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Франция
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Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
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