Власти Германии предупредили о возможном теракте во время Евро-2024

«Возможный сценарий — крупномасштабная скоординированная атака, подобная той, которую мы недавно наблюдали в Москве», — заявил глава Федерального ведомства по защите Конституции ФРГ Томас Хальденванг.

Глава МВД ФРГ Нэнси Фейзер отметила, что Германия во время проведения Евро-2024 находится под прицелом «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) и «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»). Последняя недавно опубликовала фотографию с подписью «Забей последний гол», на которой изображен боевик с оружием на футбольном стадионе.