«Отдали все силы»: Кварацхелия высказался о поражении Турции на Евро

Встреча группы F, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счетом 3:1 в пользу турецкой команды. Грузинские футболисты провели первый матч в финальной части крупного международного турнира. Во втором туре грузинские футболисты 22 июня встретятся со сборной Чехии.

«Мы разочарованы, потому что могли достичь большего. Это футбол, тут нужно бороться до конца. Мы заслуживали лучшего результата, команда справилась со своей задачей, компактно играла в обороне и отдала все силы этой игре», — цитирует Кварацхелию агентство ANSA.