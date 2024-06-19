Польша обвинила российских хакеров в срыве трансляций Евро-2024

«Это была DDOS-атака, направленная на отключение сервиса, который позволяет польским гражданам смотреть трансляции через интернет. Все следы ведут в Россию», — заявил Ольшевский.
По словам польского министра, хакерская атака началась сразу после стартового свистка в матче поляков против Нидерландов. Никаких доказательств вмешательства России Ольшевский не предоставил.
Сборная Польши в первом матче группового этапа Евро-2024 проиграла Нидерландам со счетом 1:2. Следующую встречу поляки проведут с Австрией 21 июня в 19:00 по московскому времени.