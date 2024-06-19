1-й тур Евро: фавориты отдыхают, игра в три центральных процветает

Чемпионат Европы — 2024: результаты матчей, тактические итоги 1-го тура — сборные Англии, Франции, Германии, разбор | Источник: Чемпионат.com

На чемпионате Европы сыграли уже все команды, так что можно обозначить несколько векторов, по которым может развиваться турнир. Конечно, это далеко от глубоких выводов по конкретным командам — 90 минут и контрольных игр перед Евро недостаточно, чтобы представлять наверняка, готова ли, например, эта Франция к победе. Однако обозначить тренды всё же стоит, некоторые из них вырисовываются довольно отчётливо.

1. Лучшие сборные адаптировались к формату и не стараются победить изо всех сил

Турнир для Англии, Испании, Италии, Франции, Португалии и Германии стартует в плей-офф. Спустя пару чемпионатов Европы с новым форматом сборные окончательно приспособились и поняли, что нет никакого смысла показывать всё лучшее с первых минут первой игры. Даже в «группе смерти», где, помимо Испании и Италии, есть Хорватия, итальянцы совершенно спокойно перешли в энергосберегающий режим при 2:1 и последние 20 минут против Албании провели откровенно шагом (и едва не поплатились за это). Даже сборные из второго эшелона фаворитов, типа Нидерландов, не ощущают опасности, если не выигрывают в 1-м туре — драмы и истерики с поляками нидерландцы не продемонстрировали, а победный мяч забили вполне буднично.

Но, наверное, циничнее всех к турниру подошла Португалия — кому, как не им, выигравшим Евро-2016 с тремя ничьими на групповом этапе, знать, что вся борьба начнётся в плей-офф. Во-первых, португальцы провели свой последний контрольный матч позже всех участников турнира, поздним вечером 11 июня, хотя турнир начинался 14-го числа, и товарняки у всех закончились 10-го. Тренерский штаб Португалии захотел, чтобы у команды был полный недельный тренировочный цикл между Ирландией (11 июня) и Чехией (18 июня), чтобы по факту привести команду к режиму клубного футбола, пусть и с еврокубковыми неделями. Во-вторых, Чехию Португалия восприняла откровенно как соперника по дополнительному контрольному матчу и все 90 минут занималась контролем мяча и нарабатыванием связок, исследуя, где может возникать пространство при том или ином занятии поля. Лишь на несколько минут после гола Лукаша Провода португальцы слегка активизировались, но после того, как сделали счёт равным, снова ушли в режим подготовки.

В общем, вот вам вывод: если вы паникуете относительно игры любимой сборной в 1-м туре — будьте спокойны, набирать команды будут уже по ходу турнира.

РОБЕРТО МАРТИНЕС | Источник: AP 2023

2. Почти в каждом матче вы увидите тройку центральных сзади

При этом совершенно необязательно это будут именно три центральных защитника. Это может быть низко посаженный крайний защитник, каким иногда был Марк Кукурелья в матче Испании с Хорватией или Александр Зинченко в матче Украины с Румынией. Это может быть опускающийся опорный полузащитник между парой центральных защитников — так строила под давлением свои атаки в матче со Словакией Бельгия. Это может быть опорный левее пары центральных, как, конечно, делает бесподобный Тони Кроос в сборной Германии. Это может быть опорный правее пары центральных, как делал Марсело Брозович в матче с испанцами. Так или иначе: это будет происходить; за весь 1-й тур, пожалуй, не было матча, где хотя бы одна из сборных ситуативно не имела бы тройку в обороне или атаке.

Это даёт возможность более безопасно выходить из обороны в атаку — тут понятно (венгры, например, отличились: они играют изначально в три центральных и при этом используют ещё и опускающегося полузащитника). Но это не всегда только для того, чтобы строить атаки: например, сборная Италии свободно использует полузащитников Жоржиньо и Николо Бареллу на своих родных позициях, но постепенно, переходя на чужую половину поля, формирует структуру с тремя защитниками в последней линии и двумя опорными — они нужны на случай потери и учитывают нахождение подвисающих для перехода игроков соперника. Нечто похожее есть в арсенале и у португальцев.

С такой игрой есть пара проблем. Если вы строите атаку, отводя в последнюю линию одного полузащитника, то в средней линии вам будет не хватать одного игрока. И если ставка на безопасность не сыграет — вы моментально получите встречную атаку в «карманы», которые остались по сторонам от тройки центральных — и таких атак на турнире много. Вторая проблема требует отдельного рассмотрения и отдельного пункта.

3. Центральные полузащитники в лучших сборных — это уже можно назвать кризисом?

Кроос, конечно, идеально отходит за мячом, но его пришлось возвращать в сборную, а через месяц он завершит карьеру. Франция выставляет в центр полузащиты Адриена Рабьо и Н’Голо Канте — какой сейчас год? Бельгийцы в первом тайме со Словакией рассыпались под прессингом, потому что одного Кевина Де Брёйне на двух фактурных «телохранителей», которые были его партнёрами по полузащите, не хватало.

Самый показательный пример — Англия. Во-первых, в качестве центрального полузащитника сборной приходится ставить Трента Александер-Арнольда, который только на уровне идеи в клубе действует в опорной зоне — а так всё же он правый защитник. Получается, что одна из самых дорогих сборных мира не может найти в лучшей лиге мира достойных хавбеков и ставит футболиста не на родную позицию. Во-вторых, когда сербы во втором тайме выкрутили ползунок персонального прессинга на максимум, стало очевидно, что Англия просто побаивается выходить через середину с такой полузащитой — защитники просто били в диагональ, оказываясь под давлением.

Важный вопрос, перед которым стоит сегодня футбол, и это отчётливо ясно на уровне сборных, — для чего мы вообще используем полузащитников? Всё чаще и чаще это просто объёмные игроки, готовые быстро вступать в отбор все 90 минут и подчищающие за атакующими футболистами, которые понимают преимущественно прессинг, а не позиционную оборону. При этом, оказываясь с мячом, не совсем ясно, что с этими «телохранителями» делать, потому что с мячом они действуют посредственно.

Островком сопротивления по-прежнему можно назвать нидерландский футбол. Рональд Куман в 1-м туре совместил на поле трёх полузащитников в изначальном смысле этого слова. Йерди Схаутен давал баланс при потере как опорный полузащитник, Йоей Верман был ответственным за движение мяча через пас, а в позицию «десятки» выше поднимался Тейани Рейндерс, который обычно действует ниже — всё для того, чтобы опускаться за мячом из своей позиции и протаскивать его на рывках. Так сборная Нидерландов скомбинировала разные качества полузащитников и сделала игру в середине цельной, не имея при этом ни одного исполнителя мирового уровня среди трёх перечисленных футболистов. Следить за нидерландцами в этом контексте будет интересно: если сборная добьётся успеха, то по её подобию нас может ждать небольшой ренессанс игры в центре поля.