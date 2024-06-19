Самые-самые в первом туре Евро-2024. Лучшая команда, впечатляющий гол и жуткий провал

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа B2-й тайм
тв
16:00Хорватия2Албания1
Группа AНе начался
тв
19:00ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
22:00ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
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1
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2
Швейцария
13
3
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10
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Шотландия
10
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Албания
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Хорватия
10
Группа C
1
Англия
13
2
Словения
11
3
Дания
11
4
Сербия
10
Группа D
1
Нидерланды
13
2
Франция
13
3
Польша
10
4
Австрия
10
Группа E
1
Румыния
13
2
Словакия
13
3
Бельгия
10
4
Украина
10
Группа F
1
Турция
13
2
Португалия
13
3
Чехия
10
4
Грузия
10
16:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Самые-самые в первом туре Евро-2024. Лучшая команда, впечатляющий гол и жуткий провал

Первый тур группового этапа Евро подошел к концу.

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Самые-самые в первом туре Евро-2024. Лучшая команда, впечатляющий гол и жуткий провал | Источник: Спорт-Экспресс

Матчи получились яркими (англичане не в счет) — будем надеяться, что они задали темп всему оставшемуся турниру.

Пришло время делать промежуточные выводы. Мы выберем самых-самых в разных номинациях, начиная от лучшей команды и заканчивая самым красивым голом.

Лучшая команда — Германия

Здесь не пришлось и особо выбирать. Пока именно сборная Германии выглядит самой опасной и собранной командой турнира. Немцы отправили в ворота шотландцев аж пять мячей, даже в свои ворота забили только сами. Шотландия за весь матч не нанесла ни одного удара в створ (удар у них вообще был всего один). Мощь в исполнении бундестим.

Кто-то скажет, что матч-открытие — не показатель силы хозяев, ведь сборная Шотландии на этом турнире одна из самых слабых. К тому же в конце первого тайма был удален Райан Портеус. Парируем этот довод так: другие сборные-фавориты и близко не показали настолько яркой игры. Англичане чересчур закрылись с сербами, французы еле-еле обошли австрийцев, португальцы дотянули до самой концовки встречи, чтобы забить победный чехам.

А вот в матче Германии было все: обилие моментов (даже до удаления Портеуса), яркая атакующая игра и самое главное — красивые голы. Заодно отметим, как здорово сработали замены Нагельсманна: Фюллькруг забил через пять минут после выхода на поле, а последний мяч придумали Мюллер и Эмре Джан.

Германия разгромила Шотландию
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Лучший игрок — Тони Кроос

Продолжаем хвалить хозяев турнира. Про Крооса уже много написано и сказано — да, это его последний турнир в карьере, и да, он — все еще элитный полузащитник, способный исполнять то, что не под силу другим.

Отметим его необычную роль на поле — при владении Тони оказывался третьим защитником и управлял игрой именно из этой зоны. Шотландцы оказались вообще не готовы к такому плану: Кроос на первых минутах игры выдал диагональ на Киммиха, который стал автором голевой передачи на гол Вирца.

Величие Крооса можно измерить статистикой. Тони отдал более 100 пасов и ошибся всего один раз (101 успешный пас из 102) — это 99% точности передач. Ни один футболист за всю историю Евро (из тех, что сделали более 100 передач) не может похвастаться такими показателями.

Провал тура — Украина

В группе Е творится вообще что-то немыслимое — два фаворита проиграли свои первые матчи, на первом месте оказалась Румыния, второй стала Словакия. Бельгийцы не смогли добыть результат, но в номинацию «провал тура» их записать сложно — все-таки у Лукаку были убойные моменты, и помешали ему забить лишь чудовищное невезение и ВАР.

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Сборная Украины, которую перед стартом Евро называли темной лошадкой турнира, шокировала всех — получила три мяча от явных аутсайдеров и показала худший результат на старте. При этом украинцы старались контролировать ход игры, только вот владение мячом ничего не давало — футболисты как будто видели друг друга впервые и никак не могли конвертировать преимущество в голы.

Зато румыны умело включались в нужные моменты и выжимали все из тех небольших возможностей, которые им подворачивались. Гол Николаэ Станчу вообще стал одним из лучших на турнире. Посмотрим, что будет во втором туре — есть ощущение, что бельгийцам снова будет сложно.

Лучший матч — Турция — Грузия

Самое лучшее в первом туре нам оставили на десерт — в последнем игровом дне сошлись сборные Турции и Грузии. От этого матча мало чего ждали — во-первых, Грузия — главный аутсайдер турнира, а во-вторых, Турция на крупных турнирах нередко огорчает своих болельщиков и играет очень расхлябанно.

Но игра получилась яркой и огненной. Турция начала матч с позиции силы и сильно давила грузин. Преимущество конвертировалось в чудо-гол Мерта Мюльдюра, который забил свой второй мяч за сборную. Буквально через минуту турки оформили второй гол — сильно провалилась оборона Грузии. Правда, тут же вмешался ВАР — в момент последней передачи стопа Кенана Йылдыза на несколько сантиметров залезла в офсайд.

Сборную Грузии эта отмена как-то воодушевила — спустя несколько минут Жорж Микаутадзе сравнял счет, отправив мяч в ближний угол ворот. С этого момента игра была равной, но во втором тайме Турция снова забила, реализовав полумомент — очень красиво закрутил в девятку вундеркинд «Реала» Арда Гюлер.

Дальше Турция решила последовать примеру англичан в матче с сербами и стала удерживать счет. Грузия раскрылась — атаки шли одна за другой, но очень сильно подводила реализация. А ведь вполне могли сравнивать, в концовке была и штанга, и удар с линии вратарской. В концовке встречи на стандарты стал ходить даже вратарь Мамардашвили. За это турки наказали — после очередного выноса перехватили мяч и забили в пустые ворота.

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Несмотря на поражение, сборная Грузии может занести матч себе в актив — нужно играть так же смело в оставшихся двух встречах, чтобы сохранить шанс выйти в плей-офф.

Открытие тура — Квадво Дуа

Вы вообще слышали о таком футболисте до начала турнира? Самое удивительное — Дуа получил свой первый вызов в сборную Швейцарии прямо перед турниром. Тренер посмотрел на него в товарищеской игре с Эстонией. Квадво провел на поле 45 минут и голами не отметился, но Мурат Якин доверился футболисту в первом матче Евро и не прогадал — нападающий забил первый мяч своей сборной на турнире.

Источник: Reuters

Дуа сейчас играет в Болгарии за «Лудогорец» — в завершившемся сезоне он стал чемпионом страны и финалистом кубка. Голы тоже имеются — в 38 матчах Квадво забил 16 мячей и отдал шесть результативных передач.

Дуа сейчас 27 лет, его контракт с «Лудогорцем» истекает в конце июня. В общем, для него Евро-2024 — шанс обратить на себя внимание и заработать трансфер в клуб классом повыше. Тем более что играет Квадво очень неплохо и также может выступить на флангах атаки. Будем за ним следить.

Гол тура — Арда Гюлер

Этот Евро-2024 уже сделал заявку на то, чтобы стать рекордным турниром по голам из-за штрафной площади. В первом туре группового этапа забили уже 11 голов издали — за весь ЧМ-2022 таких мячей было всего 12.

Будем надеяться, что тенденция продолжится. На данный момент автором лучшего гола турнира является Арда Гюлер — в матче с Грузией полузащитник очень быстро сориентировался в эпизоде и отправил мяч крученым ударом прямо в девятку ворот Мамардашвили. Превзойти такой шедевр будет сложно — возможно, его и признают лучшим во всем турнире.

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Даниил Матвеев

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1
Италия
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2
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Англия
1972
Бельгия
1
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ФРГ
2
СССР
СССР
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Бельгия
Бельгия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
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Италия
Италия
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Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
2020
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1
Италия
Италия
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Англия
Англия
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Испания
Испания
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