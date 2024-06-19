Юрий Сёмин: в матче с Турцией Кварацхелия играл на не лучшей для него позиции

«Что касается Хвичи, то позиция, на которой он играл с Турцией, для него не лучшая. Он весь сезон играл левого вингера. Здесь немного другое. Хвича играл хорошо, но в этой позиции он попадал под более жёсткий контроль в середине со стороны центральных защитников. Поэтому у него были большие сложности», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.