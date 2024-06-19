Заза Джанашия: Португалию можно обыгрывать. Может, нам повезет

Грузины стартовали на континентальном первенстве с поражения от сборной Турции (1:3). В субботу, 22 июня, грузинская сборная сыграет с Чехией. В заключительном матче группового этапа 26 июня команда Вилли Саньоля встретится с Португалией.

«Ничего страшного, что с Португалией еще играть после поражения от Турции. Команда обыграет Чехию, а с Португалией вничью сыграет. Это футбол, можно и обыграть Португалию. Почему нет? Они обыграли Чехию, расслабились. Может, нам повезет. Португалию можно обыгрывать, сейчас не такие сильные команды. Так что будут бороться», — сказал Джанашия.