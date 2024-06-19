Балканское безумие на Евро! Глупые ошибки, камбэки, автогол, спасение на последних минутах — Хорватия и Албания дали жару

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
16:00Хорватия2Албания2
Группа A2-й тайм
тв
19:00Германия1Венгрия0
Группа AНе начался
тв
22:00ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
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Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
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Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
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1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
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9.07W45W46
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18:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Балканское безумие на Евро! Глупые ошибки, камбэки, автогол, спасение на последних минутах — Хорватия и Албания дали жару

Огненные 2:2 в Гамбурге.

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20
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Балканы уже давно называют пороховой бочкой Европы из-за напряженных политических и межэтнических отношений здешних стран. Но у Хорватии и Албании в этом плане все спокойно: государства разделяют Босния и Герцеговина и Черногория, конфликтов между ними не было, территориальных претензий — тем более.

Но вот в футбольном плане летом-2024 этим двум странам нужно было кое-что выяснить — кто сохранит шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы, а кто, скорее всего, с ними распрощается. В первом туре обе команды проиграли (хорваты испанцам 0:3, албанцы итальянцам 1:2), так что права на ошибку, по сути, не осталось. Встреча не только принципиальная, но и историческая — первая очная между этими сборными.

Старикам здесь не место. Испания жестко обошлась с Модричем
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Несмотря на поражения, обе сборные в первом туре оставили не такое уж отвратное впечатление. Хорваты пропустили все, что только можно, не реализовав множество своих шансов. Албанцы же и вовсе забили уже на 1-й минуте, но ожидаемо не удержали преимущество против на порядок более классной сборной. Ничего трагического. Но исправляться нужно было и тем, и другим.

Златко Далич внес несколько изменений по сравнению с матчем с Испанией: самый дорогой игрок сборной Йошко Гвардиол перешел с левого фланга обороны в центр, его место занял ветеран Перишич, вместо Станишича справа появился Юранович, а в центре нападения место Анте Будимира занял Бруно Петкович. Причины понятны — центр поля Ковачич — Брозович — Модрич остается монолитом, а вот обороне и атаке необходимы были апгрейды. Возможно, тренер хотел бы еще больше изменить состав в атаке (Майер все-таки совсем не убедил), но наш старый знакомый Никола Влашич порвал мышцу на тренировке и больше не сыграет на Евро.

Что касается албанской сборной, то здесь изменения по сравнению с первым туром минимальные — команда перешла на более смелые 4−2−3−1, но в составе всего две замены — «десятка» Лячи вместо Сефери и форвард Рей Манай вместо Армандо Брои.

Изначально было понятно, что албанцам придется играть по тому же сценарию, что с Италией — обороняться и искать шансов в контратаках. Так оно и было, но насколько же круто они действовали вторым номером! Причем перед этим Албания снова забила быстрый гол — не такой быстрый, как с итальянцами, но 11-я минута тоже сойдет. Асани исполнил шикарную подачу в штрафную, на которую откликнулся тот самый Лячи и головой переправил мяч в ворота. Тут, правда, вопросы к Ливаковичу, который пропустил мяч рядом с руками, неверно рассчитав траекторию. Как тут не вспомнить то видео, где Модрич психологически прокачивал вратаря своей сборной и говорил, что от того исходит неуверенность?

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Доминик, правда, исправился еще в первом тайме, выручив команду после выхода Асллани один на один. А вот остальные футболисты хорватской сборной были или не похожи на себя, или просто плохи. Да, владели мячом, но остроту у чужих ворот почти не создавали. Центру поля не хватало интенсивности (Брозович вообще еще и плохо отрабатывал сзади), атака растворилась, а между игроками обороны свистел воздух и резвые соперники.

Албанцы без труда перемещались в обороне, играя по мячу и перекрывая свободные зоны. А когда перехватывали мяч, как двуглавый орел со своего герба, пикировали на защитные порядки «шашечных». Это было драйвово и не просто смело, а чертовски смело. В концовке могли забивать еще, но у Маная не получился акцентированный удар головой.

В перерыве Далич провел двойную замену, убрав провалившихся Маера и Брозовича. Вместо них вышли моторные Сучич и Пашалич, и игра изменилась. Хорваты стали действовать проще — больше подавать и меньше разыгрывать. Албанцы же оставили смелость в первом тайме и слишком прижались. И как итог — нажили себе проблемы.

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Почти вся игра после перерыва проходила на половине поля албанцев. И теперь у хорватов получалось куда более остро — пошли и удары, и моменты. Счастье снизошло на «шашечных» в период с 74-й по 76-ю минуту. Сперва Крамарич сравнял счет в свой день рождения, а затем Сучич рикошетом от Джимсити и Гьясулы вывел свою команду вперед.

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И когда казалось, что сейчас-то Хорватия на опыте доведет дело до логического завершения, албанцы проснулись и вспомнили, как действовали в первом тайме. На 89-й минуте Ливакович спас после удара Ходжи, а затем получил в нос от мчавшегося на добивание форварда «Рубина» Даку. У Мирлинда был еще один шанс спустя пару минут, но не получилось с лета попасть по мячу.

Зато на 95-й минуте Гьясула сделал все как надо — после паса Ходжи положил в ближний угол и снова сравнял счет, оставив своей команде шансы на плей-офф. Вот такой сумасшедший сюжет — Клаус вышел на замену, забил в свои, а затем сам же спас команду.

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Перед самым свистком опасный момент был уже у Ковачича, но хавбек «Манчестер Сити» не сумел разобраться в эпизоде. 2:2 — один из самых горячих и эмоциональных матчей этого Евро. С балканцами редко бывает по-другому.

Марк Бессонов

Хорватия
2:2
Первый тайм: 0:1
Албания
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