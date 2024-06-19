Шотландские трамвайчики, «оранжевый прилив» и политика. Как ведут себя фанаты на Евро?

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
16:00Хорватия2Албания2
Группа A2-й тайм
тв
19:00Германия1Венгрия0
Группа AНе начался
тв
22:00ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
13
2
Швейцария
13
3
Венгрия
10
4
Шотландия
10
Группа B
1
Испания
13
2
Италия
13
3
Албания
21
4
Хорватия
21
Группа C
1
Англия
13
2
Словения
11
3
Дания
11
4
Сербия
10
Группа D
1
Нидерланды
13
2
Франция
13
3
Польша
10
4
Австрия
10
Группа E
1
Румыния
13
2
Словакия
13
3
Бельгия
10
4
Украина
10
Группа F
1
Турция
13
2
Португалия
13
3
Чехия
10
4
Грузия
10
19:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шотландские трамвайчики, «оранжевый прилив» и политика. Как ведут себя фанаты на Евро?

Есть как хорошее, так и плохое.

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Шотландские трамвайчики, «оранжевый прилив» и политика. Как ведут себя фанаты на Евро? | Источник: AFP 2023

Любой международный спортивный турнир — яркое событие, на которое съезжаются сотни тысяч болельщиков. Евро-2024 не исключение — в Германию за своими сборными потянулись поклонники из десятков стран. Все они ведут себя по разному — кто-то ярко и по-доброму, а иные демонстрируют дух старой школы.

Одними из первых, кто традиционно впечатлил на крупных соревнованиях, стали голландцы. Накануне матча с Польшей гости из Нидерландов образовали в Гамбурге настоящее «оранжевое море»; оно же позднее хлынуло и на стадион. Как всегда красиво, как всегда впечатляет.

Немного неожиданно прогремели шотландцы — парни в килтах разлетелись по соцсетям и медиа по разным причинам. Например, не так давно они оккупировали речной травмай и превратили его в сектор на воде — выглядело эпично.

Двое фанатов прославились в интернете благодаря тому, что спасли немецкую пенсионерку от дождя — парни спокойно потягивали пиво, прикрывая фрау зонтиком. Но были и менее миролюбивые акции — так, в Кельне шотландцы сожгли флаг Англии, непримиримого соперника.

Кстати, об англичанах. Фанаты «Трех львов» обычно массово представлены на турнирах, и на Евро-2024 тоже выбрались большой толпой — английские медиа считают, что сейчас в Германии находится около 200 тысяч человек. Для такого количества англичане ведут себя достаточно мирно, хотя без инцидентов не обошлось — по данным немецкой полиции, именно гости с островов напали на бар, в котором отдыхали сербские болельщики. Драка произошла накануне матча Англии и Сербии.

Красиво проявили себя португальцы — болельщики «Пяти щитов» перед матчем с Чехией устроили красивый проход по Лейпцигу. Несколько тысяч фанатов пели, заряжали кричалки и танцевали, а во главе шествия несли огромный флаг Португалии. Отдельные персонажи даже рисовали на плакатах Криштиану Роналду в образе святого и подписью «St. Ronaldo».

Неожиданно агрессивными оказались дебютанты Евро — грузины. Болельщики Сакартвело вместо наслаждения футбольным праздником сначала устроили потасовку с полицией, а после стали соучастниками первой на этом чемпионате Европы драки на стадионе — что-то не поделили с турками. Удивительная история — вообще чего-то подобного ожидали на матче англичан с сербами.

Сербам в принципе пока достается больше всех на этом Евро. Они не только пострадали от налета англичан, хотя и достойно отбились. Против них плетутся целые заговоры — в медиа и соцсетях появляется все больше видео того, как на фоне ненависти к сербам «братаются» хорваты и албанцы. Они совместно пьют и распевают антисербские кричалки.

Но хорваты на турнире прославились не только шовинизмом, но и красотой. Хорватская модель и болельщица Ивана Кнолль прибыла в Германию, чтобы традиционно поддержать «Шахматных» — она так делает уже несколько турниров подряд. Более того, сейчас в Германии находится еще и преемница Кнолль — 21-летняя Магдалена Кешкич.

Болельщики многих стран уже проявили себя. Некоторым это еще только предстоит — будем надеяться, обойдется без больших скандалов. Позитив и хорошее настроение — вот чего ждешь от такого турнира, как чемпионат Европы.

Артем Белинин

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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Стадионы
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Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
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Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
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