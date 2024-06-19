Победитель матча Испания — Италия досрочно выйдет в плей-офф Евро

Если одна из команд одержит победу, то обеспечит себе первое место и досрочный выход в плей-офф. В ⅛ финала эта сборная будет играть против одной из четырех лучших команд, занявших на групповом этапе третьей место.

Встреча между испанцами и итальянцами пройдет в Гельзенкирхене в четверг, 20 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Футбол Евро 2024 Группа B, 20.06.2024, 22:00 Испания - Италия -

В случае ничьей возможен вариант, при котором все четыре сборные в группе наберут по четыре очка. В таком случае все будет зависеть от разности мячей. Однако такой вариант возможен, если Албания в последнем туре обыграет Испанию, а Хорватия — Италию.

Хорватию, которая на данный момент замыкает группу В, для выхода в плей-офф устроит только победа над действующими чемпионами Европы. Любой другой исход матча с Италией означает для «шашечных» вылет с турнира.