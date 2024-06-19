«Мы заслужили ничью». Тренер сборной Албании — о матче Евро-2024 с Хорватией

«Прежде всего, надо отдать должное сопернику, потому что Хорватия в последние несколько лет показывает очень хорошие результаты. У них невероятные игроки. Всю игру сложно анализировать. Первый тайм мы провели очень хорошо, но во втором у нас были трудности на протяжении более 15−20 минут. Но в конце игры мы заслужили ничью», — приводит слова Силвиньо пресс-служба УЕФА.