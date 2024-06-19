Нойер сравнялся с Буффоном по количеству матчей на Евро среди вратарей | Источник: Чемпионат.com

Немецкий игрок вышел в стартовом составе в матче с Венгрией во 2-м туре континентальном первенства. У обоих футболистов по 17 матчей в основном турнире. В следующей игре Нойер может стать единоличным рекордсменом чемпионатов Европы.

В эти минуты на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Германии и Венгрии. В качестве главного арбитра встречи выступает Данни Маккели из Нидерландов. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу сборной Германии.